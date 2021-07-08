薛慧瑩／圖

柳瓊剛在「金柏長者之家」窄長的停車場裡停穩車，一抬眼，就看到妹妹桂瓊迎到車邊。桂瓊穿著裁剪妥貼的Lululemon灰黑健身裝，配一只黑色布質大口罩 ，身手敏捷地閃近，在拉車門。腦後那把高高紮起的馬尾一甩一甩的。

柳瓊的眉頭擰得更緊了。她趕忙從車門的小邊箱裡，扯出淡藍的紙質口罩戴上，車門就給桂瓊拉開了。柳瓊一腳跨出去，剛站直，迎面看到桂瓊那雙大圓眼下兩個黑藍的眼圈，被煙熏過一般，還有那些密集在桂瓊眼角的細紋，似乎都是新冒出來的。她心疼地抬手去撩妹妹垂在額前的碎亂短髮，急切地問：「爸還好嗎？──」

「沒變化。」桂瓊輕聲答著，低下頭來，接過柳瓊的手袋。未等柳瓊回話，又說：「姊，你要有準備，anytime（隨時）了。」話音未落，兩姊妹同時伸開雙臂，將對方抱住。

柳瓊立刻感到自己被妹妹熱血突奔的氣息緊密包圍。身為兩個高中生的母親、加州大學 聖塔克魯茲分校的化學教授，桂瓊是經年無休的長跑發燒友。隔著口罩，柳瓊都能感到桂瓊吹到自己耳面上那一股股熱騰騰的呼吸。她原先發涼的手心在回暖。

桂瓊帶著濕熱的手掌在她的背後很快地滑下，鬆開前停了一下。「好像又瘦了啊！」──柳瓊接到了她的心聲。

「我一直在努力地吃啊，胖了的。」柳瓊說著，口氣急切起來。桂瓊攬過她的肩：「這話要爸說才管用啊。唉，現在這些都不重要了。」說著聲音就變了。

柳瓊趕忙打斷她：「當然很重要。」──她這樣緊趕慢趕，就是為了要給父親送來這個最重要的告別禮物。就算對父親已經不重要，對她仍是特別重要。她要完成父女一場的最後功課，畫圓那個閉環。是時候了。

桂瓊側過頭來，盯著柳瓊的眼睛：「姊，我以前還真不知道，人要嚥下這口氣有這麼難啊──特別難，看著太難受了。」柳瓊看到妹妹的眼睛一下紅了。她咬著嘴唇，沒說話。

桂瓊昨晚在電話裡已說過了：「所有的人都知道，爸就是在等你了。好在我們有歡歡啊，要不真不敢想像。」

新冠疫情 自春天大流行開來，做為重災區的全美老人院和護理中心，已全面停止親友對老人的探視。若不是到了最要緊的生死別離關頭，「金柏」做為疫情防護第一線的老人護理中心，早已謝絕訪客。好在「金柏」是柳瓊姊妹的髮小韋歡博士經營的，這就讓在疫情中進入臨終關懷護理的柳瓊父親，獲得了小小的特權。

近半年來，桂瓊一周裡能因歡歡的特許，前來探視父親一次。更重要的是，在眼下加州已經規定外州人至少要在自行隔離滿一周後，才能出入公共場所的時刻，歡歡又為柳瓊辦了特許，讓從西雅圖趕來的她，一下飛機就能直接來見父親。

美國人如今在各種媒體上，講到疫情中最深的痛，排在前三之一的就有「因為疫情而不能與去世的親人道別」。在今天之前，柳瓊每次聽到電台談論這樣的話題，都會立刻掐斷。

六月中的時候，組裡的科學家大衛在實驗室裡，接到遠在紐約上州小鎮的父親因新冠去世的消息時，那男人壓抑不住的痛哭聲，轟轟轟地在她的耳膜裡衝撞。她隔著六英尺的距離，安靜地陪他流下淚水。公司裡的人們都知道，柳瓊病重的父親也住在老人護理院裡。大家遠遠地圍出稀鬆的一圈，以無聲的關注安慰著他們。

現在，是她的雙腳穿進了大衛哭訴著喊疼的那雙鞋子裡。她努力安慰自己，真是感謝上蒼眷顧，因為擁有髮小歡歡，她們獲得了這樣的特權，能讓她趕來為父親送別。

柳瓊遠在西雅圖。疫情爆發不久，高齡九十一歲的父親就因拒絕查治胃部腫瘤而進入臨終關懷階段，住進了歡歡的「金柏長者之家」。果然應了父親這些年一直講的：「我最後還有個歡歡的。我沒有後顧之憂。」（一）