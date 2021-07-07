離天國最近的隔離地（六）

幾個男性白人把蜜蜂般的目光黏在沛影的前胸，但身邊的妻子卻把手指輕伏在他們腦後，無聲地建議扭轉目標。她們在性伴侶冒險的清單上，還沒列上亞裔 男人。

女歌星得了重感冒，取消了演出。他和沛影手足無措地坐著，彷彿身陷食人國，微微顫慄，低聲商量是否立即離開。突然，同時驚訝地看到了兩張熟悉的面孔：音樂教師薇爾瑪和她的丈夫，保險 代理人艾瑞克。他們通過艾瑞克買了房屋、汽車和生意保險，禮尚往來，艾瑞克夫婦款待過他們燭光晚餐。

艾瑞克夫婦難掩好奇神情，寒暄問候，坐到對面的沙發上，叫了四杯「藍色夏威夷 」雞尾酒。喬希和沛影藉助這「神漿」，把身體從僵硬的軀殼裡解救出來，飄飄欲仙。

艾瑞克開始講故事，說一個白人瘋狂迷戀自己的情人Wilma（薇爾瑪），為表達忠誠，請人把她的名字刺在「愛棒」上。當然在興奮時才露出全名，平素只見字母WA。他帶她去牙買加歡度美好假期，在裸體海灘享受日光浴。他站起身去露天酒吧點蘭姆酒，注意到黑皮膚酒保的愛棒上也刺有WA，驚喜直呼：「嗨，這麼巧，你的情人也叫Wilma嗎？」

酒保不緊不慢地回答：「不，先生，我的刺青是WELCOME TO JAMAICA（歡迎到牙買加）!」

沛影和薇爾瑪笑得把嘴裡的酒噴出來，摟做一團，流出眼淚。薇爾瑪拍拍艾瑞克的臉說：「居然藏著這樣的段子！」

艾瑞克的眼神如恰到好處的「藍色夏威夷」，融合蘭姆酒的濃郁、碎冰浪花的光亮、椰奶的荷爾蒙，還有鳳梨汁的甜潤。他說：「一切都要看時機，我正患『黃熱病』。」在座者懂得，「黃熱病」指的是白人男性對亞裔女性的癡迷。（六）