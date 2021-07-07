姨爹來自法蘭西（一二）

秦禿子慌忙提醒我：「乍肉慫得很哩，還不快向司令行禮！」我趕緊給狗三打躬。

狗三此時在興頭上，邀請我倆參觀收藏室──壁上的馬燈把屋裡照得明亮，屋裡四處懸掛、擱置著鐘表；多寶格裡塞滿緞面的錦盒，裡面盛著各式各樣的懷表和手表。狗三如數家珍炫耀自己的收藏，而我則彷彿嗅到一種揮之不去的嗜血氣味，因為這些收藏均來自強取豪奪。說心裡話，狗三的那些個玩意，隨便與歐洲任何一個收藏者的藏品比較，狗屁都不是。

回來的路上，秦禿子對我說：「你個西洋慫，西乎兒（險些）見閻王。」

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打那兒之後，狗三對我另眼看待了。在他貪利忘義的腦海裡，我只不過是他腰間別著的冒牌鏡面匣子；在截獲做工精良的東洋南部十四、蘇式TT托卡列夫、美製M1911之前，我還能苟延殘喘。

此後的兩年裡，我一直待在山寨。這期間寨匪掠奪了紫陽縣霍家圍子民團的一座軍火庫，搞到大批漢陽造的槍械配件，以及火藥、引信和導火索。

做為魁首的狗三從未對山寨的安危掉以輕心，經常對防禦體系進行修葺──加固寨垣、設置鐵絲網、增修蓄水池……他知道早晚有人找上門來，不是同類，就是官家。

他軟硬兼施勸說我，既然我能修鐘表，同樣也會搗鼓槍支 彈藥。他叫我選幾個靈光點兒的匪丁，開辦一個軍械修理工坊，修理槍械和研製甩彈（土手雷）。

見我沉默相對，他喃喃自語說：「額殺人越貨，也是無奈之舉，誰不願往高處奔哪？可世上沒有回頭路，山寨成了額的家，非得捨命保護。」說這話時他目光游離，一副冷漠神情。（一二）