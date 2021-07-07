顏寧儀／圖

「勞師傅，你平常工作認真，加個班幫公司一下，有什麼困難？」老吳一開始想動之以情。

「我家有老婆、孩子要照顧，不能加班，很抱歉。」勞師傅語氣雖軟，態度很硬。

「這是你的生計，你全家都靠你的薪水過活，還有什麼比這更重要的？拜託你為公司犧牲一點，公司能成長，個人才有前途。」老吳看動之以情不行，改曉之以理。

「吳經理，我在公司工作十多年，經理來來去去，我看了很多。每位經理來的時候都說得好聽，績效好了，就高升走了，我們還是一樣在賣命。我想通了，公司是公司、家庭是家庭，事要做，家庭也要顧。」

勞師傅是廣東人，體型瘦小、滿面皺紋，年近四十才結婚。他老婆原是公司職員，婚後離職，在家專心帶孩子。老婆年輕，孩子還小，每天加班確實有困難。老吳同情他的處境，但公司立場也不能不顧。

「為公司，也為自己，不加班不行！」研發部是公司的火車頭，一定要帶頭往前衝。老吳看於情、於理都說不通，火冒了上來。

「要加班你自己加，別強迫我！」勞師傅堅持不加班。

經理室外有幾個員工在支著耳朵聽，加不加班，有些人還在猶疑觀望。如果勞師傅能不加班，有些員工也會效尤。部門不能團結一心，效率一定不會提升，老吳急了。

「不加班就不要幹，明天辭呈提上來！」老吳話說出口後，驚訝於自己變得這麼無情。轉念又想，研發部如果和以前一樣，他這個經理也不必幹了，只好硬起心腸，堅持到底。

「什麼！要我辭職？」勞師傅嚇了一跳，他從來不加班，也沒出過事。沒想到這次會變成這樣，吳經理跟他幹上了，不加班，不惜開除他。他有點後悔，想答應，情緒一時又轉不過來。

正好姚協理這時從研發部經過，看到兩人好像在爭執，走了進來。

「協理！你來得正好。你看，研發部積壓了那麼多案件，勞師傅不肯加班。這人我管不了，用不了。」老吳氣鼓鼓地對姚協理說。

「你先別急，勞師傅是研發部老員工，我來跟他談談。」

他們到協理辦公室談了半個多小時，兩人才回老吳辦公室。

「吳經理，勞師傅在公司創辦時就進入工作，對公司有深厚感情。只是他老婆常埋怨他不分攤家事，不讓他加班。我請人事部曉慧，他老婆以前在公司的好朋友，打電話勸她。他老婆答應了，加班，從今天開始。」事情急轉直下，讓老吳訝異。

解決問題的方法有很多種，了解問題根源，對症下藥，才能有效解決。姚協理能徹底了解問題，抓住重點，把問題解決，老吳知道他在盡力幫他。

「感謝，等積壓案子清理完，放你幾天假。」老吳緊握著勞師傅的手說。

每天加班兩小時，周六也上班，一周等於多了兩個半工作天。研發部動了起來，開發案陸續結案。新模具很快開好，接了新訂單，生產部的產能跟著提升，銷售業務蒸蒸日上。研發部鬆散的螺絲上緊了，公司快速發展。這樣忙碌了約半年，狀況穩定下來，研發部回復正常上下班。

電子業的世界分工是擋不住的趨勢，勞力密集的生產工廠遲早要遷移到廠租、工資都低廉的中國大陸。老吳工作一年後，公司決定台灣 只留下財務部、業務部，其他像生產、品管、研發、採購等部門，都搬遷大陸。老吳去了幾次在深圳的新工廠，嶄新的廠房，面積比台灣大四、五倍，該處的交通、吃、住等消費也都比台灣便宜。

老吳是鮭魚返鄉，當初從美國 回台灣，因親友都在這裡。大陸工作條件雖比台灣好，但搬往大陸，違背原先返台初心。他考慮再三，決定還是留在台灣。

「協理，我決定不去大陸。我辭職，副總一定不答應。這事你一定要幫我。」老吳跟姚說。

副總當初在幾十位應徵者中雇用了他，是緣分，也是情誼。好聚好散，要辭職，不能弄得太彆扭，只好請姚協理幫一次。

「你要辭職，我知道一定是經過深思熟慮，想留也留不住。我沒問題，但副總可能不諒解，我盡量幫你跟他說說看。」一年多相處，大家有了感情，姚協理不捨於別離，但無奈地說。

老吳沒去大陸，台灣也沒留多久，半年後返美。回美國後，他在加州 謀得公職，生活平靜，偶爾還會想起這一段「下屬變上司」的插曲。（下）