離天國最近的隔離地（五）

他甚至懷疑自己患上了「迴避性人格障礙」，此刻還有社交的必要嗎？

他轉身離開酒店，來到河灘上，在一塊岩石旁的僻靜角落坐了下來。太陽收斂了光芒，慵懶地懸在天水之間。死前理清的各種念頭，又像水草般糾結，還滋生出新的藤蔓。他為什麼不在「系統」裡？難道女兒沒有讀到自己的遺書？或者讀了，決定置之不理？沛影怎麼不在隔離地，是不是執意與他永不相聚？

當年他享受眾星捧月般的關注，免不了惹出一兩樁風流韻事。沛影不只一次罵他心軟得像海綿蛋糕，一遇見女人牛奶 般的眼淚，就癱成一團，對他身邊的女人日夜嚴陣以待。她氣急時鬧過離婚，漸漸失去了活潑的神采。

不久，一座賭場酒店在大學城外十英里處拔地而起，對常客或買夠籌碼的賭客免費，搶走了H酒店的生意。出色員工紛紛跳槽，一些連家具都擦不乾淨的無能之輩留了下來。後來又鬧出了床虱事件，其惡劣程度比在餐館裡吃出蟑螂還嚴重。即使在社交媒體不甚活躍的年代，這條壞消息還是迅速傳遍了全州。他和沛影只好把H酒店揮淚低價賣給了賭場。

夫妻倆以前一周七天在酒店裡工作，突然有了大把的閒置時間，常面面相覷，除了帶女兒參加課外活動、遊覽休閒之外，找不出更多節目。夏日裡他們收到了一些郵件，其中夾著一頁廣告：一位輕搖滾女歌星周六將在附近的酒吧表演，恰巧兩人都是她的歌迷。他們按時一身光鮮地走進了酒吧。其中場景並無特殊之處，燈光曖昧、裝飾浪漫，紅皮沙發舒適。

年輕的女侍應生請他們出示會員卡，以獲得酒水優惠。細問後，才知無意間走進了「伴侶交換俱樂部」。（五）