她一把將明生拉起來說：走吧哥們，咱吃飯去。

吃過飯後，蘭蘭要把明生帶回家睡覺。明生怕阿杜介意，說找間便宜點的酒店住一晚就好，明天一早趕回去上班。

蘭蘭說：明天不回去上班，我都跟老闆請好假啦！明天帶你到處轉轉去，今晚就住我家。什麼阿杜不阿杜的，沒那回事。

去到蘭蘭家，明生才想起，阿杜這段時間回東北老家了，只蘭蘭一個人在家。

蘭蘭說：我們從小學認識直到現在，你想下有多少年友誼了？同居一室沒啥好怕的。

明生歪頭想了想說：這話聽起來乍這麼彆扭，好像我已經和你發過什麼似的。

蘭蘭瞪他一眼說：你想多了，兄弟！

明生沒想到，蘭蘭的出租屋居然是假複式的公寓。一樓有二、三十平方的樣子，客廳看著有四、五米高，廚房和衛生間上面還有一層，被一個旋轉的生鐵樓梯連接著，是睡房，拉風的玻璃門外有個窄而長的陽台。

蘭蘭解釋，這是她老闆的房子，出於同情和穩定員工隊伍方面的考慮，收取她並不高的租金 。

明生說：你的老闆和我的老闆一樣，是很好的人。

蘭蘭說：他當然是好人了，用這套小公寓收買我給他做牛做馬，從來沒要過他一分錢加班費，算起來我還虧了呢！

過了會，明生又說：你老闆一定很喜歡你，才肯低價把這裡租給你的。

蘭蘭笑笑說：他是個離了婚的老男人，我剛到公司的時候，請我吃過兩次飯。後來知道我有個差不多要結婚的男朋友後，就沒再在我身上浪費青春了──他是個台灣 人，總說自己是男孩子，其實他知道自己已經年紀一大把，浪費不起青春！（八）