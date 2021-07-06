姨爹來自法蘭西（一一）

「禿子，你跑來做甚？」狗三呵斥道。

「使不得！司令的懷表還等著洋人修哩。」

「渥慫，額不是叫你拿到南鄭去修了嗎？」

「司令息怒，前些兒個額逮了個修表師傅，誰承想墜崖摔死哩。後來發現這洋人『公雞窗裡摸一把──不簡單（揀蛋）』，能拿捏修表的活計。這些日子，修的鐘表都是這洋慫攬下的。」

「你個哈慫，把老子蒙到鼓裡？這帳回頭再算。額要看著洋慫修表，修不成你就給洋慫陪葬。」

狗三領著我和秦禿子前往司令駐地。一路上，秦禿子趁押解刀匪不備，悄聲對我說：「這慫短得很（歹毒），面目騷親（熱情）點兒，別自找絡連（麻煩）。」

狗三的巢穴是主峰側翼的一座石頭屋，上面布滿紫藤和爬山虎，間或有一兩隻野蜂匆匆掠過。圍繞著兩道礫石砌成的環形高牆，上頭布滿射擊孔，由兩名持槍刀匪守衛。

不知為什麼，屋門設計的很窄，只容得一人通過。挑簾進去，看到兩個女人驚慌失措的背影，倏忽間消失在屋子盡頭。我想，這大概就是刀客經常說的壓寨夫人？

堂屋由結實的圓木搭建，陳設十分簡陋，能瞅見相連一間屋裡，有連通屋頂的梯子，大概是逃生通道。

秦禿子從箱子裡摸出一塊金燦燦的懷表，假模假式地放到八仙桌上。當著狗三的面，我熟練地從工具箱裡挑出鐘表的拆卸家什，撬開懷錶表機殼，用起針鉗褪去指針，再用細毛刷清除內部機件的污垢，隨後上油、回裝，一氣呵成。

狗司令把耳朵貼在懷表上，逐漸臉上橫著的褶子肉鬆弛為軟皮囊，皮笑肉不笑地說：「這洋慫還是個左逮逮（左撇子）哩！」（一一）