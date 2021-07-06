顏寧儀／圖

真可憐！過年前業務繁重，姚還在每天加班，不知大禍臨頭。

「小姚！忙了一星期，周末輕鬆一下。我請客，晚上六點到啤酒屋吃個飯，喝一杯、聊一聊！」星期五下班前，老吳邀小姚晚餐，想跟他把這事說一說。

「趕工好多天，也確實累了。今晚不加班了，輕鬆一下，我準時到。」姚不明就裡，心情愉快地說。

「你在公司兩年多，知不知道會客室有監控錄音？」啤酒屋裡兩碟小菜、幾杯啤酒下肚，輕鬆話題聊了一陣子，老吳把話引入正題。

「什麼？公司會客室有監控錄音。這，我完全不知道。」

「你在會客室和廠商的談話，全都被錄了下來。」

「錄就錄，又沒幹什麼壞事，沒什麼好怕的！」

「你確定？蔡董說你向廠商索取回扣。」

「他亂說！我學電子的，靠技術賺錢，不會幹那種事。」這點，小姚和老吳的想法相同。

「蔡董說他有證據，要我開除你！」老吳直截了當說了出來。

「我從沒拿回扣，怎麼能用這理由開除我。」小姚聽蔡董要開除他，氣急敗壞地說。

「你說你沒拿、他說有錄音，不知誰對誰錯。還有，你剛買的新車，錢哪來的？」老吳想起，蔡董說過姚買新車的事。

「買新車，錢是老婆向岳家借的。原來的舊車經常故障，接送小孩上下學不安全。自己出些錢，老婆向岳家借一點買的。這也有事了？」

「蔡董說，你是用回扣的錢買的。」

「欲加之罪，何患無辭，莫名其妙！」姚只差沒罵三字經。

「不管蔡董怎麼說，從我們相處這段時間來看，我相信你不會拿回扣。這樣吧！我把事情拖著。要開除，要他自己跟你說。」

老吳決定不當壞人，不做這開除人的絕事。兩人心情都不好，話說不下去，只能酒一杯接一杯喝。

公司尾牙前一天，姚還在上班。尾牙聚餐，他沒出現。老吳心知，一定是蔡董自己把他開除了。這之後，老吳在公司又待了近一年，一則是他沒開除姚，和老董有了心結；二則是這公司非他所願，越做越不舒服，最後選擇辭職。

「跟大家介紹一下，這位是吳經理，學經歷都豐富，請大家以後聽他的領導。」新公司研發部有四個課，四十多位員工全到齊，擠在大會議室裡，姚協理向同仁介紹新來的吳經理。

研發部半年多沒經理，各課工作雖能維持，但研發案大多拖著。老吳以前在美國 公司工作，看不慣工作沒效率。當天下午，請助理通知各課課長到經理室開會。

「我看了一下，我們部門積壓了太多案子，請大家來開會，怎麼加速工作進度？聽聽大家意見。」老吳開門見山地說。

「經理，是採購部在拖。我們課申請一台分析儀，半年多了，到現在都沒消息。儀器沒到，沒法測試，案子都不能進行。」線材課柳課長說。

「儀器沒到，案子也不能停著。電子檢驗中心有分析儀，我們設計組裝好，可去預約時間測試。」老吳認識電檢中心謝課長，向他借實驗室，應該沒問題。

「那太好了！傳輸線組裝完，和經理一起去做測試。」柳課長高興地說。

信號傳輸是未來通信主力，一定要卯足全力，盡快完成。

「移動感應警示燈要夜間測試，技術員不願加班，案子推動不容易。」電光源課林課長接著說。

「我和協理研究一下，看能不能增加加班費。錢多好辦事，一定有人會願意加班。」老吳能動用的資源比較多，解決問題容易。

老吳上任沒多久，沉痾難題逐一解決。姚協理看到他超高工作效率，覺得欣慰。

下ㄧ周，老吳想把積壓的開發案趕快清理掉，要求研發部每天加班兩小時，周六也來加班。加班費增加了，老吳以為每個人都會到，豈知事與願違。

「經理，模具課有人不願加班。」周五下午，莫課長向老吳報告。

「客戶訂單早就下了，訂金也付了，加班費也調高了。模具早一天開好，早一天生產，早一天交貨。是誰？為什麼不加班？」

「操作線切割機的勞師傅。」莫課長說。

早年台灣 的電子業在世界上有競爭力，都靠員工勤奮工作。時代變了，老吳不知道台灣的生產環境，和以前不一樣了。

「線切割機一台六百多萬，不能閒置，假日也要開工，否則模具開不出來。請他過來，我跟他說。」老吳想起以前蔡董要他開除姚的事，不想莫課長為難，自己來勸勞師傅。（中）