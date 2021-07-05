離天國最近的隔離地（四）

那時在大學城貸款 買房易如反掌，只需5%的首付，買車得現金返還。他和沛影先買下代表身分的「寶馬」，後來女兒蓓姬出生了，又購入一輛輕鬆容納嬰兒車的「路虎」。當同學們初涉職場忍受煎熬時，他已成為四幢獨立屋、一座公寓樓的驕傲主人。其中一幢自住，其餘都用來出租。

每天早晨，他穿上牛仔衣褲，握著叮噹作響的大鑰匙環，開卡車出外收租，或維護房屋。午餐前，走進酒店裡自家專用的房間沐浴，換上高檔白襯衣和應季應景的領帶。每當他出現在大廳，就彷彿交響樂指揮登上舞台，全場都屏住呼吸。

他辭去了幾個好吃懶做的老傢伙，雇用了低薪的女訪問學者和陪讀太太。她們的嘴巴堪比甜甜圈，誇他帥氣，尊稱黃先生。一來二去，半個城的人都這麼稱呼他。這些恭維裹藏著五花八門的需求，但他照單全收，難掩內心的得意。

喬希走進了隔離地酒店的電梯，按了幾次關門鍵，電梯紋絲不動，這才想到自己沒有房卡可刷。他悵悵地退出來，找到了會議室，室內窗帷低垂、光線昏暗。彷彿龐貝古城裡被火山灰驟然埋葬的一群人，詭異地活動起來，啞巴們站在七扭八歪的單人床墊之間，情緒激動地用手比劃，徒勞地交流。他們看到他，不約而同地靜默了半分鐘，露出嫌惡的表情。C肺炎病毒是在亞洲的一座城市首先被發現的，於是一夜之間，亞裔 的腦門上都被刻上了恥辱的紅C字。

一個矮小的墨西哥 裔走過來，推搡了他一把，居然爆發出巨大能量，差點兒把他撞成畫片，鑲進門框裡。這顯然不是久留之地。他遵守州府指令，居家隔離了幾個月，那時日子像雪下的一落樹葉，撥開來，看不出前一片和後一片的任何差別。（四）