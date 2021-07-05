姨爹來自法蘭西（一○）

有亮嗓子的刀匪在崖上吱哇：「余司令有令，要想活命的，丟下槍支 彈藥，放你們狗官兵一條生路！」

林團總慌忙吩咐手下人扔下十幾條槍，帶著大隊人馬灰溜溜地逃走了……

仗雖打勝了，可贖金落空了。狗三百思不得其解：這些劣紳為何不懂「馬達一響，黃金萬兩」的道理，非要刀兵相向？他對報案的事恨之入骨，幾天後帶領眾刀匪下山復仇。聽到保安團圍剿失敗的消息後，鄉紳們知道闖了大禍，紛紛帶著家小逃往漢中。狗三撲了個空，火冒三丈，下令搗毀發電設備，將水電站夷為平地。

回來後狗三怒氣未消，想到我──一個洋頭日腦、身體羸弱的呱慫（白癡），留著何用？不如活埋了省點兒糧食！跟我熟稔的刀客聽說後，找狗三求情，被罵了個狗血噴頭。

秦禿子此時下山未歸，徐二貴怯火（害怕）極了，哭喪著臉對我說：「畢列（完了）！狗大王前年殺了個義大利 神父，額親眼見的，碾窩沒眨一下，莫說你這小長毛哩。爺們患難一場，幹了這三碗酒去見你爹娘吧，爺伺候你上路……」

我被押解到寨子邊緣的一塊壩地上，刀匪示意我刨坑。許是內心慌亂，我連板湊（鋤頭）都握不住。不久肚子裡的燒酒起作用了，我慢慢鎮定下來，心想：反正是個死，不能讓生性殘暴的狗三瞧不起，願主保佑我死前很坦然。

狗三叫嘍囉搬來把太師椅，據說他喜歡看人垂死掙扎的樣，像鐘擺一樣，出現故障就會戛然而止……我費力地刨著，就在這個當口，老遠看見秦禿子手裡提溜著工具箱，連跑帶顛地吱哇：「余司令，刀下留人！」（一○）