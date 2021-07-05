顏寧儀／圖

老吳進社會工作後，兢兢業業，盡忠職守。卻沒想到造化弄人，一位下屬變成他的上司，他從上司變成下屬。職位一高一低，角色互換。人生如戲，該演什麼就演什麼，演什麼就要像什麼。

「不好意思，你從美國 回來，學歷沒問題。不過，公司規矩，應徵工作要先筆試。這是試題，你先答一下。」副總拿出一份考卷，推開會議室門，開了燈，請老吳進去。

「你盡量寫，一小時後我再來。」副總說。

老吳是美國電子碩士，在美國應徵工作，從沒有公司要先考試。沒想到來應徵的電子公司怕學歷造假，要先筆試。不過「入鄉隨俗」，到人家公司謀職，要依人家規定。覺得委屈，也得忍住。

老吳看了看兩張試題，一張是個交直流轉換器電路圖，另一張有十個問題。問答題容易，計算題難，有幾題要根據電路圖，套公式計算才能得到答案。老吳在美國一家不斷電系統公司做過事，經常研究電源電路，這題目難不倒他。

「嗯！不錯，每題都答對了。」副總仔細看了試卷，點點頭說。

「你坐一下，我請姚協理來跟你面談。」從副總的聲音，聽得出來他對老吳很滿意。幾分鐘後，副總和協理一前一後進來。

「我來介紹一下，這位是工程部姚協理，你們先談一下，我過會兒再來。」副總剛出門，老吳正眼看了一下協理，訝異地叫了出來。

「咿！怎麼會是你……」

「噓……」姚協理食指豎在唇上，示意他噤聲。

「看履歷表就知道是你，好久不見！你在那家公司幹得好好的，怎麼會來應徵這個工作？」協理把門關上後說。

老吳來應徵研發部經理，研發部上級是工程部，沒想到工程部協理是他以前公司的同事。那時，他是經理、姚是下屬。

「說來話長，先說這職位我能不能做？」老吳來謀職，拿到聘書最重要。

「你願意來，當然歡迎，我這關一定過。」姚協理說。

「先謝謝你！我好奇，你怎會在這裡？」老吳問。

「我離開前公司，進了這家公司當經理，就是你現在申請的位置。公司發展迅速，不到半年，協理升副總，推薦我繼任。」

老吳沒想到，他以前的下屬會爬升那麼快。人的一生，看學歷、看經歷、看能力，有時還要靠一點機遇和運氣。

「我有個顧慮，以前是我聽你的，以後你要聽我的，這不容易？」姚協理接著說。

「以前已過去，現實最重要。進公司，你是上司，當然聽你的。這分寸我會拿捏。」老吳說。

「那就好！以後為了好做事，切勿暴露我們以前的關係。」姚這話有言外之意，他不想被開除的事讓現在的公司知道。

「沒問題！以後工作上，還請你多照顧。」姚的弦外之音，老吳了然於心。

兩年多前，老吳工作的美商公司將台灣 的工廠轉移到上海，老吳不想去大陸，只好另外謀職。他進了前公司當經理，姚那時是他部門工程師。

「吳經理，你部門那個姚工程師，把他開除掉！」農曆年前，大老闆蔡董找他到辦公室，關起門說。

「他學識、能力都不錯。做得好好的，為什麼要開除？」老吳擔任領導職務多年，從沒開除過員工，很驚訝蔡董會要他開除下屬。

「你看的是表面，他的另一面你沒看到。開除掉就對了，聽我的！」蔡董斬釘截鐵地說。

「您說的當然照辦，但總得要有個理由。」

「跟你說白了，他拿了供應商的回扣，這就是理由！」

「蔡董，拿回扣是嚴重的事，要有證據才好。」拿回扣不只開除，還要負法律責任，茲事體大，老吳有些猶疑。

「你不用擔心，證據我有。他在會客室和廠商的談話錄音，就是證據。」

老吳想起上班第一天在會客室開會，看到天花板有個奇怪的東西，當時就懷疑是監視器。

「既然這樣，那好吧！給我一點時間。公司人多，不能做得太突然，尤其是過年前。」老吳看蔡董心意已決，也有萬全準備，只能諾諾點頭說。

太殘忍！過年前開除員工，這個年叫人家怎麼過。老吳和姚共事雖不久，兩人觀念相近，一直相處愉快。開除他，開不了口；不開除，得罪蔡董，老吳陷於兩難。

在美國，公司遇有這種狀況，人事部會召開聽證會，根據雙方解釋說明做判決，不會讓管理幹部為難。

台灣狀況不同，私人公司，老闆說了算。老吳於心不忍，想先跟姚談談，聽聽他怎麼說。（上）