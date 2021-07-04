萬鑫鑫的陶藝課（全文完）

「就在我們玩得好不開心的時候，老芋頭回來了。一進門就大聲嚷嚷著：『萬焱焱、萬鑫鑫，這兩隻兔崽子，敢把我的桂樹弄死了，瞧我怎麼修理你們！』焱焱嚇得手一鬆，就從樹枝上掉下來，我裙兜裡的花也被撞翻了，撒了一地。這下把媽媽麗的尊貴客人驚動了，他大步走到院子裡來，看到我們小的在哭、老的在喊，脫口就說了聲『對不起』。

「老芋頭停止了叫喊，對著客人說：『我在教訓我的小孩，你在對不起什麼？』

「尊客愣了一下，說道：『我早兩天去另一個原住民太太的家喬事情，她用院子裡種的山蘇炒了一盤小魚乾，讓我們在談事情時可以配小米 酒，不會太枯燥。結果，伊老公回來，也是大吵大鬧，說是把他的發財樹吃了，斷了他的財路。』

「『那跟這有什麼關係？我問你，我教訓我的小孩，你為什麼說對不起啊？』

「『對不起，我以後再去簽保險 合約，一定要先加上一則條款，請不要用妳老公所有的東西餵食我。老哥哥，你覺得這個附註條款好不好哇？』說完，暢然大笑著離開了。」

「怎麼聽著，覺得老芋頭挺可憐的？」

「現在想起來，也是啊。老師，妳下次再做這種涼糕，好嗎？」

「沒問題的。妳今天再練習一回，下回就要正式成為我的幫手啦。」

這天，鑫鑫做了一個規規矩矩的基本款圓柱形杯體，杯身雕刻了桂葉外形，南方雪在葉叢集中尚未散開的地方，撒了一些金箔粉。完成之後，熱茶倒入杯中，便有熱氣緩緩升騰環繞杯身，一股隱約的桂香飄蕩在空氣中，似有還無。

兩個女人看得心喜極了。（全文完）