我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

房間裡的男孩（六）

李東文

但這天，蘭蘭下班回家，發現他常穿的衣服不在了、洗刷用品也不在了。她沒法理解阿杜的心態，回趟老家而已，怎麼弄得這麼倉促，私奔似的。

望著多日沒有收拾的出租屋，蘭蘭有種前途渺茫的感覺，十分洩氣。茶几上放著的電動刮鬍刀和手機充電寶，應該是阿杜找出來，又忘記放進行李中了。他是做業務的，跟外界聯繫緊密，平時都是手機充電寶一刻不離身。

以前阿杜常說：虧得有你這個賢內助，要不然我這個丟三落四的人，連鼻子都會丟了找不回來。

東北男人除了酒量好之外，還有嘴甜舌滑和臉皮厚這兩個的優點。蘭蘭在生悶氣的時候，想起阿杜的種種，說不清、道不明的酸澀，為數不多的甜蜜。阿杜長得牛高馬大，但說到底還只是大男孩，愛熱鬧、愛喝酒。他自己也說，這幾年喝掉了不只一輛小汽車

蘭蘭打電話過來，本來是要安慰明生，講到後來卻反過來，明生成了那個負責開解的人。

明生說：「反正他還沒找到新的工作，回去玩下也好。是你的就是你的，煮熟的鴨子飛不掉──等回來再弄死他！」

蘭蘭嘆口氣說：「你可真會安慰人。秀明年紀小，又從小嬌生慣養，還不知道怎樣珍惜你的好。」

「別再講我的事了好嗎？求求你。」

二十五萬不是個小數目，但明生高興不起來，因為房子至今沒下落，秀明也遠在天邊。他打電話告訴秀明這個消息，秀明在電話那頭沒有說話。明生猜不透秀明是怎樣想的，也不知道她希望自己為她做些什麼。

過了這麼久，明生不再像當初那麼悲傷了，但還是有嚥不下這口氣的感覺。（六）

手機 嬌生 汽車

上一則

水鄉蟛蜞

下一則

盲點

延伸閱讀

數位人民幣跨境沙盒 人行：深圳及香港先試點

數位人民幣跨境沙盒 人行：深圳及香港先試點
出廣東須持2日內核酸陰性證明 深圳龍華突通知停止接種

出廣東須持2日內核酸陰性證明 深圳龍華突通知停止接種
深圳鹽田港塞爆 航運噩夢重演 海運價可能再衝高

深圳鹽田港塞爆 航運噩夢重演 海運價可能再衝高
深圳新增2宗本土無症狀感染者　

深圳新增2宗本土無症狀感染者　

熱門新聞

吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（上）

2021-06-26 03:02
吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（下）

2021-06-27 03:02

告別式裡的笑聲

2021-06-27 03:01
以自己之名創辦著名防毒軟體McAfee的美國傳奇企業家約翰．邁克菲24日下午突然死在西班牙的巴塞隆納監獄。（美聯社）

McAfee之死：斃命西班牙監獄「防毒教父」的荒誕冒險

2021-06-26 01:37

何必苦苦相逼？

2021-06-26 03:01
黛安／圖

不公的遊戲（上）

2021-06-30 03:02

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤