但這天，蘭蘭下班回家，發現他常穿的衣服不在了、洗刷用品也不在了。她沒法理解阿杜的心態，回趟老家而已，怎麼弄得這麼倉促，私奔似的。

望著多日沒有收拾的出租屋，蘭蘭有種前途渺茫的感覺，十分洩氣。茶几上放著的電動刮鬍刀和手機 充電寶，應該是阿杜找出來，又忘記放進行李中了。他是做業務的，跟外界聯繫緊密，平時都是手機充電寶一刻不離身。

以前阿杜常說：虧得有你這個賢內助，要不然我這個丟三落四的人，連鼻子都會丟了找不回來。

東北男人除了酒量好之外，還有嘴甜舌滑和臉皮厚這兩個的優點。蘭蘭在生悶氣的時候，想起阿杜的種種，說不清、道不明的酸澀，為數不多的甜蜜。阿杜長得牛高馬大，但說到底還只是大男孩，愛熱鬧、愛喝酒。他自己也說，這幾年喝掉了不只一輛小汽車 。

蘭蘭打電話過來，本來是要安慰明生，講到後來卻反過來，明生成了那個負責開解的人。

明生說：「反正他還沒找到新的工作，回去玩下也好。是你的就是你的，煮熟的鴨子飛不掉──等回來再弄死他！」

蘭蘭嘆口氣說：「你可真會安慰人。秀明年紀小，又從小嬌生 慣養，還不知道怎樣珍惜你的好。」

「別再講我的事了好嗎？求求你。」

二十五萬不是個小數目，但明生高興不起來，因為房子至今沒下落，秀明也遠在天邊。他打電話告訴秀明這個消息，秀明在電話那頭沒有說話。明生猜不透秀明是怎樣想的，也不知道她希望自己為她做些什麼。

過了這麼久，明生不再像當初那麼悲傷了，但還是有嚥不下這口氣的感覺。（六）