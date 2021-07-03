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台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

萬鑫鑫的陶藝課（四四）

藍曉鹿

「也不足為奇。許多夫妻都是為了芝麻綠豆的事吵，沒什麼的。」

「啊？沒什麼的？妳應該問我『為什麼呀』！快點問我『為什麼』!」

「好啦，為什麼？」

「有一陣，也就在我進國小後不久，老爸不是被禁止靠近校園了嗎？他就立志要租一個店面，他要成為老闆，不再做小攤小販。但是也沒過幾個月，很快他的積蓄就被店租吃光了。那段日子，他不甘心回去變回小攤販，但去店面裡又鎮日沒半個人影。下午的時候，他多半繞去附近的公園，和其他外省老芋頭聚在一起下棋。媽媽麗那一陣想自己做點生意，但不確定要做什麼，有時會帶一些朋友來家裡，談生意上的事。有一天，來了一個尊貴的客人，媽媽麗想用新鮮的桂花給客人泡茶。」

「媽媽麗還滿有情調的嘛！」

「但是桂花樹是老芋頭的寶貝，誰都不能碰的。他常說自己一輩子一無所長、一無所成，唯一驕傲的就是在院子種的一棵桂花樹，樹幹挺拔、枝端圓滿，花季的時候，嫩黃的小朵子聚集如皇冠。那是誰都不可以碰的，媽媽麗也不行。偶爾想泡桂花茶，也只能撿掉在地上的落花。但是那天媽媽麗說，她不想用掉在地上、已經死掉很久的花，她讓我們去枝頭摘新鮮的桂花。大哥萬焱焱爬去樹上，用力搖晃樹枝，我就站在樹下，把裙襬往上兜起來，等著小朵子落下來。」

「這一對小兄妹還真是可愛。」

「萬焱焱那時剛上國中吧，正是有力氣沒處用的時候。沒一會兒，他就覺得站在樹上，搖晃樹枝不過癮，便把自己像長臂猿似地吊在樹枝上，前後晃蕩。每晃一下，黃色的小花就風吹雪似的，嘩啦啦地往下落，落在我的頭上、身上，也落在我的裙兜裡。」（四四）

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