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台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

房間裡的男孩（五）

李東文

電話一通就是半天，蘭蘭知心大姐一樣，由著明生天馬行空、胡言亂語。

蘭蘭中學畢業後去深圳打工，一邊上班，一邊自學排版軟體、上培訓班。有了一技之長後，離開深圳去東莞一間廣告公司做設計員。聊到後來，明生又問阿杜對她好不好。

蘭蘭沒好氣地說：我們最近在冷戰，不怎樣說話了。

阿杜是賣高密度板家具的，著急著賺錢，跟客戶串通壓價吃回扣，被公司發現，炒了魷魚。他不開心，但不在蘭蘭面前傾訴，跑去前女友那裡流淚，惹得蘭蘭一肚子火。

一查才知，他們分開三、四年了，還一直有來往，親密無間到連他跟蘭蘭之間的私密事都講。再查，又知道前女友剛離婚不久，從前夫那裡分到不少財產。

有天她趁阿杜喝醉酒，查他的微信。看到他跟前女友說：如果我和你的錢加到一起，能買間挺好的房子。

前女友說：那就買吧！我也嫌那王八蛋分給我的這間小房子通風不好、隔音不好……

這幾年，蘭蘭為了早日存夠錢交首付，沒日沒夜地加班，託著各種關係四處炒更，沒想到他居然跟別的女人商量一起買房子。還好他們的存款沒有放一起，要不然，他捲款私逃都有可能。

但阿杜打死也不承認跟前女友舊情復熾，反覆強調那些都是毫無意義的玩笑話，於是就冷戰。沒幾天，阿杜撐不住了，說這日子過得膈應，反正沒有工作，先回東北老家透透氣吧……他在微信裡跟蘭蘭說了回老家的事就走了，甚至沒有當面道別。蘭蘭打電話問他幹麼走得這麼急，他說一時心血來潮，沒別的意思。

蘭蘭說：過兩天再回東北吧！我想買些禮物，讓你帶回去給你父母。（五）

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