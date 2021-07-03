我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美57.9%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

姨爹來自法蘭西（八）

平時

說到傷心處，二貴吟唱起家鄉小曲：「進山看見藤纏樹，出山看見樹纏藤。樹死藤生纏到死，樹生藤死死也纏。」

駐足青雲寨，雲霧繚繞，宛若仙境，一道道石鑿的天階將錯落有致的寨堡連在一起，互為依託，遙相呼應。望著連綿的崇山峻嶺，不時勾起我對故鄉山水的思念──阿爾卑斯山脈是中歐溫帶大陸性氣候和南歐亞熱帶氣候的分界線，溫暖的地中海空氣穿流其間，山地氣候冬涼夏暖。大巴山則是中亞熱帶氣候和北亞熱帶氣候的分界線，有相似的地理地貌，兩列山脈在不同的自然界中各領風騷。

我和刀客很快就混熟了，他們除了喝酒就是耍錢，過著醉生夢死的日子。只要說山下有活計，他們便兩眼充血，手舞足蹈如同中了魔症。一天我聽到隔壁窯洞裡有氣急敗壞的叫罵聲和摔東西的聲音，走過去一瞧，原來是秦禿子──他與狗三是同鄉，深得狗大王信任。凡有下山採買、打探消息、收取保護費的美差，全由他出面張羅。

我問他遇上啥難事了，秦禿子告訴我：大王有個收藏鐘表的喜好，凡搶劫來的座鐘、懷表、腕表都被視為珍寶。還在自己巢穴裡開闢了鐘表室，沒事就關在裡面把玩，聽著滴答滴答的走針聲，伴隨著自鳴鐘的報時聲，大王就和吸食過大煙似地過癮……

以往鐘表出了故障，常會指派秦禿子送到山下修理。這陣子他跑得太辛勞，索性讓幾個弟兄趁夜深人靜，從山下抓來個鐘表師傅。沒成想上山時墜崖摔死了，只遺下修表的工具箱，這會兒正懊惱呢！（八）

上一則

學工悲喜劇

下一則

山茶

延伸閱讀

百達翡麗年度珍稀工藝展 熊貓懷表等75件絕世珍品展出

百達翡麗年度珍稀工藝展 熊貓懷表等75件絕世珍品展出
對「疫苗普及」有信心 日內瓦鐘表日8月辦實體展

對「疫苗普及」有信心 日內瓦鐘表日8月辦實體展
甘肅山地馬拉松 低溫釀21死 窯洞牧羊人連救6選手

甘肅山地馬拉松 低溫釀21死 窯洞牧羊人連救6選手
嫌它擋路…比利時小農移界碑 意外讓法國變小了

嫌它擋路…比利時小農移界碑 意外讓法國變小了

熱門新聞

吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（上）

2021-06-26 03:02
吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（下）

2021-06-27 03:02
以自己之名創辦著名防毒軟體McAfee的美國傳奇企業家約翰．邁克菲24日下午突然死在西班牙的巴塞隆納監獄。（美聯社）

McAfee之死：斃命西班牙監獄「防毒教父」的荒誕冒險

2021-06-26 01:37

何必苦苦相逼？

2021-06-26 03:01

告別式裡的笑聲

2021-06-27 03:01
黛安／圖

不公的遊戲（上）

2021-06-30 03:02

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻