姨爹來自法蘭西（八）

說到傷心處，二貴吟唱起家鄉小曲：「進山看見藤纏樹，出山看見樹纏藤。樹死藤生纏到死，樹生藤死死也纏。」

駐足青雲寨，雲霧繚繞，宛若仙境，一道道石鑿的天階將錯落有致的寨堡連在一起，互為依託，遙相呼應。望著連綿的崇山峻嶺，不時勾起我對故鄉山水的思念──阿爾卑斯山脈是中歐溫帶大陸性氣候和南歐亞熱帶氣候的分界線，溫暖的地中海空氣穿流其間，山地氣候冬涼夏暖。大巴山則是中亞熱帶氣候和北亞熱帶氣候的分界線，有相似的地理地貌，兩列山脈在不同的自然界中各領風騷。

我和刀客很快就混熟了，他們除了喝酒就是耍錢，過著醉生夢死的日子。只要說山下有活計，他們便兩眼充血，手舞足蹈如同中了魔症。一天我聽到隔壁窯洞裡有氣急敗壞的叫罵聲和摔東西的聲音，走過去一瞧，原來是秦禿子──他與狗三是同鄉，深得狗大王信任。凡有下山採買、打探消息、收取保護費的美差，全由他出面張羅。

我問他遇上啥難事了，秦禿子告訴我：大王有個收藏鐘表的喜好，凡搶劫來的座鐘、懷表、腕表都被視為珍寶。還在自己巢穴裡開闢了鐘表室，沒事就關在裡面把玩，聽著滴答滴答的走針聲，伴隨著自鳴鐘的報時聲，大王就和吸食過大煙似地過癮……

以往鐘表出了故障，常會指派秦禿子送到山下修理。這陣子他跑得太辛勞，索性讓幾個弟兄趁夜深人靜，從山下抓來個鐘表師傅。沒成想上山時墜崖摔死了，只遺下修表的工具箱，這會兒正懊惱呢！（八）