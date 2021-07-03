離天國最近的隔離地（二）

趙梅英／圖

手冊封面印著「隔離地管理委員會」的字樣，加貼塑膠膠片保護膜，但整體做工略顯粗糙。

喬希迫不及待地閱讀前言，其措辭像天下諸多的度假村指南一樣詰屈聱牙。內容是這樣的：

「歡迎你來到『離天國最近的隔離地』！全世界C肺炎疫病肆虐，你不幸成為受害者之一。這是一條壞消息，但是每朵烏雲都有銀光邊，你永遠擺脫了身體疾病的苦惱，也逃避了吃喝拉撒的麻煩，只在夜晚享受安穩的睡眠。當然，如何對你的來世進行安排，是我們必須應對的史無前例的挑戰。把你直接打入地獄不甚公平，但也無法快送天國，因為你可能已患上嚴重的心理疾病，比如抑鬱症、躁狂症、災難心理後遺症等，會對天國裡的現有公民產生不良影響。我們把『苦難河』邊的這家度假村臨時徵用為隔離地，要求你們至少停留二十八天。『社交距離 』對於身體已無意義，但對於心理至關緊要，因此你暫時失去說話能力，只靜默傾聽，反思人生中的重要『時間點』；專心修練，實現靈魂的自我淨化。請注意，你在恢復心理健康後，還須接受正常年代的道德狀況評估，以獲得天國護照。由於缺乏經驗，我們的服務會有不周之處，還望包涵。希望我們共同努力，使你獲得舒適獨特的隔離體驗。」

「他媽的！」喬希在心裡罵了一句，擺脫了最難逃過的稅收和死亡，還不得安寧。他環顧四周，白人面孔寥寥無幾。這場疫病不就是一座橫空出現的冰山嗎？好萊塢 大片《鐵達尼號》把人們的目光引向窮帥哥和美女的愛情，忽略了一樁事實：落水喪生的大部分人是坐二、三等艙的有色人種和低收入 者。這所謂的隔離地，竟然強迫受難者在心靈深海裡自謀生路。手冊還對志願者，即「擺渡人」，做了較大篇幅的介紹。

在古希臘神話中，冥王的船夫卡戎負責把死者渡過苦難河，奔赴來世。卡戎外貌凶神惡煞，為人貪婪腐敗，要求死者從冥後的花園裡偷折金枝交給自己，方可上船。隔離地的志願者絕不收受賄賂，只耐心擺渡魂靈。鑑於需求量暴漲，天國選派了若干女性，還為張揚男女平權，對志願者一律以「卡戎+編號」的方式命名。

太陽從雲層裡露出臉來，明晃晃地刺眼，吸乾了身上每一顆忍耐的水珠。不知過了多久，喬希終於走進了白帳篷。坐在石桌後面忙碌的，是一整排穿黑衣、戴黑棒球帽的人，帽子上印有「志願者」字樣，臉上露出淡淡的優越神情。

他漸漸靠近了一位女志願者。她身穿黑高領套衫，胸前一截性感的蕾絲鏤空。橘紅色的頭髮從帽下倔強地蔓延，還戴一副「古馳牌」深黑超大眼鏡。他似乎在電視上見過她，但想不起是哪一套節目。

她遞給白金髮老者一個平板電腦，要求他輸入個人資訊。隨後系統裡的中性語音助理，把他的要求刻板地讀出：「我要一間總統套房！」

「黑超女」聳聳肩膀：「這裡根本沒有！」

語音助理替大亨發問：「你知道我是誰嗎？」

「不就是某某大亨嘛，關我屁事啊？我又不是魔術師，能給你變出一間來。」

白金髮大亨把平板電腦摔到地上，騰出雙手狂砸桌子。「黑超女」的聲調比語音助理還冷漠，「撿起來！我會給你一個房間，不然就去睡河灘！」

強龍壓不過地頭蛇，大亨不得不照做了，隨後悻悻地離開。

這顯然是位「虎女」，喬希想，小心翼翼地走上前去。

「黑超女」說：「你好，我是卡戎二零，負責對你進行登記和病情評估。」

她根據他的資訊，在筆記型電腦上搜索了一會兒說：「你失掉了status（身分）！殯儀館要替你向州衛生署申請死亡證明，你才會出現在系統裡。」

她不肯承認自己找不到，對他蓋棺論定「失掉身分」，彷彿踩死岸邊一條奄奄一息的小魚，輕易地把他抹去。

Status，多麼熟悉的單詞。他多年前認真地查過英漢詞典，弄清它的含義包括「社會地位；身分；威望；重要性；法律地位；狀況」。此時自然意識到問題的嚴重性，小心翼翼地問：「那我怎麼辦？」

「你在這兒能找到一個熟人，確認你的身分嗎？」

他眼中閃現兩抹亮光，迅捷地輸入了前妻的名字「沛影‧黃」。兩人登記結婚時，沛影甜蜜蜜地要隨他姓。離婚多年一直也沒改回去，最終化為死鬼，也沒摘清和他的關聯。

卡戎二零又開始搜索，仍然搖頭，「不存在。」

「這不可能！」他漲紅了臉，把鍵盤敲得劈啪作響，像點燃爆竹。「湯姆殯儀館為她申請了死亡證明，我和三個壯漢一起，把她的棺木放進了墓穴，還放了一打紅玫瑰！」

她抬頭瞄了他一眼，聲調明顯地緩和：「難怪要對你們這些人實行隔離。瞧你，憤怒得像一團野火，到處亂燒。這套系統是匆忙開發出來的，誰能保證資料全面、準確？我在你的名下做了記號，沛影‧黃一旦出現，我就通知你。哦，另外，要是能確認你的身分，我還會安排你和人間的一個人正式告別。」（二）