萬鑫鑫的陶藝課（四三）

「圓圓的月亮好像飽滿的鹹蛋黃，卡在屋脊兩端清冷的鐵青色吻獸之間。一倚上奶奶的腿，我就舒服得睡著了。直到奶奶輕輕喚著：『雪兒，進去睡？』

「年幼的我聽了，總是驚跳起來：『對不起，奶奶，我又睡著了。』

「『晚啦。外頭涼，咱們去裡頭接著睡。』

「『可是我沒聽見，奶奶說嫦娥去月亮上，是去做什麼來的？』

「奶奶笑著說：『沒聽見剛好。奶奶明晚可以繼續說嫦娥的故事。』

「該不會，第二天，妳又睡著啦？」

「是呀。小時候，怎麼那麼貪睡啊。大概奶奶對此也印象深刻吧。以致後來，我初到洛城，她來我夢中的時候，依然說著嫦娥的故事。」

「奶奶這回來，也說了嫦娥的故事？」

「是呀！這就是我要把妳找來的原因了。自從我來山腳邊上開了這間陶藝坊，總是忙著接外頭的訂單，不曾設計過自己的東西。奶奶前日回到夢中又說起的老故事，讓我覺得故事裡的元素雖然很古樸，卻很有一點意思。我很想以這些元素為基調，來做一組陶品。我深怕自己懈惰了，想一想卻沒有完成。不如，妳照樣每個周末來，我免費教妳，妳也免費幫忙我，我們一起來做一些好玩的東西，怎麼樣？」

鑫鑫點著頭。「有山可以看、有風可以吹，還有陶可以捏，哪根蔥不願意啊？」

「不只有山有風，還有點心可以吃呀！」雪說著，把一盤點心推到鑫鑫手邊上。

鑫鑫拿起一塊涼糕，放進嘴裡。「欸，我吃出裡頭有桂花了，好香。」

「哈哈，這個桂花涼糕也是外頭吃不到的，是奶奶教我做的。」

「桂花這個小東西奇香無比，但在我們家卻是老芋頭和媽媽麗吵架的導火線。」（四三）