吳老闆過來說：「明生，發橫財的感覺不錯吧？你得給我交材料費和電費──月底從工資扣！」

明生說：「我有種被有錢人打敗了的感覺。」

當晚下班後，明生請吃消夜。大家七嘴八舌點菜，又叫了一箱啤酒。服務員拿著菜單轉身要走時，明生把烤活魚換成了水煮牛肉。

吳老闆問：「明生你不是很喜歡吃烤魚的嗎？」

明生說：「我從現在開始，不喜歡吃魚了。」

有人說：「可是我們喜歡吃的呀！」

明生說：「這個我不管，反正今晚不吃魚。」

「明生什麼時候，變得這麼有原則了？」

「我的原則是，今晚不吃魚。」

他把大家弄得面面相覷，不知他哪根神經搭錯了線。幸好他是著名的「一杯倒」，酒量淺，沒一會就醉得不省人事，要不然不知還要說多少怪話。

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天氣熱起來後，法院判明生占過錯的30%、馬先生70%。馬先生除了要被處罰八萬元的雙倍訂金外，還要給明生賠償前後兩次交易差價三十萬的70%，即二十一萬元。同事們為明生開心，說他白得二十五萬元。

明生的心像開了個洞，得到了賠償也鬱鬱寡歡，開心不起來。蘭蘭擔心他這樣下去會得抑鬱症，打電話勸他多出去走走，不要跟以前的事糾纏不清。

向前看，要開心生活的道理明生懂，只是做不到，甚至懶得做點什麼哄自己開心。他每日無精打采地上班、下班、吃飯、睡覺，覺得一切都無所謂。他的耐心也比以前差了很多，蘭蘭才開解兩三句，他就要轉移話題，問蘭蘭最近怎樣了、工作開心不開心、有沒有被老闆潛規則。不開心的話，就不要待在競爭激烈的東莞了，過來佛山吧！反正佛山的廣告公司不比東莞少。（四）