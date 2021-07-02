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台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

姨爹來自法蘭西（七）

平時

不久，狗三得知鄰縣方家寨的民團有幾十枝步槍，他率眾繳了民團的械。隊伍逐漸擴大到三百號人，成了巴山北翼數一數二的匪幫。

狗三來到羈押人質的土牢親自查驗，趁機給「肉票」訂下贖金標價──壯勞力現洋十五塊、體弱的十塊、伢子五塊……輪到我了，他托著腮盯我老半天才說：「這洋慫乍長得不似兀個（那個）挨刀的德國神父哩？」

他下令把我從土牢轉到土匪居住的窯洞嚴加看管。他走後我才知曉，這狗日的竟給我訂下一千元大洋的贖金。

「肉票」的家人從門縫上插的字，據獲悉親人遭綁架，舉家哀號；待清醒過來，才意識到救人最當緊。東拼西湊上「袁大頭」和「孫大炮」，哭哭啼啼跑到指定的山坳裡呼喚親人。聽到呼喊聲，刀客便押著「肉票」出關，收訖贖金放人……人質陸陸續續走淨了，就剩下我一個。

土匪對我的看管逐漸鬆懈下來。山寨坐落在崖上，下山須經過三道刀匪把守的關卡，插翅難逃。我和做飯的徐二貴慢慢熟絡起來，他是幾年前從鹽道上綁來的，因為窮，家裡贖不起，留在寨裡做雜役。我倆同病相憐，他教我下江話，順便牽翻（嘮叨）巴山的風土人情。諞閒時我了解到他家鄉的情況──平利是個依山傍水、氣候濕潤、四季分明的地方。山民淳樸，既有北方的豪放大氣，又有江南的細膩精巧。

二貴有兩個女娃、一個么兒，離開時么兒還是個月娃。一晃幾年過去了，不知道是死是活。（七）

德國

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