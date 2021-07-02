離天國最近的隔離地（一）

趙梅英／圖

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黃喬希從死亡的沉睡中，睜開了雙眼。

他隱約看見一片蒼茫，漸漸辨認出雲層。雲層恣肆地覆壓在一條河上，在遠方被一座險峰刺穿。河水的顏色深極了，似乎在這大蕭條 年代，生產商把大桶大桶的黑褐石油傾倒了進去。沿河的灰石子灘無休止地延展。

他正是躺在這片河灘上，裹著一襲醜得半死的醫用白袍，還結滿冰，竟覺不出冷。頭像被人從中間劈開，又草草地縫合，劇痛難挨。他吃力地抬起手臂，貼住心口，捕捉到了節律；又摸摸臉頰，感覺出輕微彈性。暖風從河上飄蕩過來，一波接著一波，消解身上的冰枷。

他掙扎著坐起來，悄悄掀開袍子的下襬，發現隱私的驕傲部位麻木低沉，形同虛設，驚駭得幾乎暈過去。放眼周圍，白袍人星羅棋布，彷彿鐵達尼號撞上冰山沉沒，落水乘客飄洋過海，被驚濤駭浪沖到了此地。這些半赤裸的魂靈跌跌撞撞地站起來，散亂地排起十幾列長隊，啃著指甲，像等待C肺炎疫病的病毒測試一樣煩悶，緩慢向前挪動。

這幅場景與他的最後記憶風馬牛不相及，令他懊惱萬分。

他花了整整一個月的時間計畫自殺，先在谷歌引擎上搜索，獲得大約四億個有關結果，無論採取何種方式，都做不到空前絕後。他在一個Excel表格上，列出了跳樓、懸樑、切腕、割頸、剖腹、觸電、投水、自焚、藥物等方式，從死亡裝置、痛苦指數、屍體形象、牽連他人、致死程度等方面，進行了細緻比較，最終選擇了藥物。

在一個春風沉迷的夜晚，他在自己的公寓裡，從單粒鋁箔紙的包裝中，擠出了一百粒安眠藥，融入一小瓶牛奶 ，把牛奶瓶裝進一只黑皮包，隨後淋浴，還修剪了指甲。這消耗了大半的氣力，他只好躺在沙發上休息。大約半小時後，他終於起身，穿上體面的黑西裝、白襯衣，紮上白領帶，把寫給女兒的電子郵件遺書，設置成十二小時後自動發送，通過手機軟體叫了一輛「優步車」。幾分鐘後，他戴上黑棉布口罩 ，提上黑皮包出了門。

一輛黑色林肯已在公寓樓門口恭候了。男司機是一位頭髮像鳥巢的印度裔，也戴著黑棉布口罩。因為C肺炎疫病大流行，人們居家隔離，車輛暢行無阻，喬希恍若置身於網路飆車的遊戲。突然，司機撕心裂肺地吼叫一聲，猛踩煞車，硬是把車停在了一個龐然大物毛茸茸的胸前。喬希立即按控制器降下了後排側窗，探出頭去，撞見一頭駝鹿的狠戾目光。

他的心像一隻受驚的小松鼠，倏地跳到高處顫巍巍的樹枝上。他在自殺表格上沒列上「被駝鹿撞死」這一條，單知道駝鹿可能踏上林間公路，沒料到牠會趁虛而入，進城收復失地。

他不肯轉移目光，決意要讓這個倒楣的傢伙懂得，一個無懼死亡的人是多麼強大。駝鹿果然敗下陣來，挪動鐵柱一般強壯的蹄子離開了。司機重新開動汽車，甕聲甕氣地拋出一句話：「我靠，尿到褲子裡了！」

在路過L大學時，喬希看到了山坡上足有五十米高的黃磚鐘樓。如果說這座城市像一個男人，L大學就是他的心臟，因此獲稱「大學城」。樓裡文物級的羅馬式大鐘，就是他跳動的心弦，在狂風驟雨暴雪，甚至地震中都分秒不誤。喬希在剛進入L大學讀生物博士的那個秋天，一度站在鐘樓旁面對陽光展露笑容，把右手緊貼臉頰，傻傻地打著V字手勢拍照。

羅馬式大鐘停在了下午一點半。

多年前，他的白人女友薇爾瑪曾給他讀過一句英語詩，大意是：離別是我們對天堂的全部理解，也是我們對地獄所需要的一切。這時感傷像C肺炎導致的咳嗽，越想壓抑，越控制不住了。

他在總醫院對面的小花園門口下了車，坐到事先物色好的臨街長椅上，才注意到不遠處的幾株紫藤蘿開花了。花朵們違背「社交距離」指令，像往年一樣密匝匝地擁抱。他失去嗅覺很多天了，對馨香無從評判，但擁抱是何等的奢侈。

他慢慢地喝完牛奶，齊整地躺下。晚風彷彿女兒幼時的手指，在昏昏欲睡時不停調皮地掀翻他的眼皮。他只待晨曦破曉，毫無懸念地永不甦醒，被醫務人員不無驚訝地發現，隨後進入死者處理流程。

但是，再縝密的計畫也會遭到破壞，他在這片莫名其妙的灰石子河灘上醒來。

他無奈地排進了隊伍，宿醉初醒般，隨白袍人們向一頂巨型白帳篷移動。見前面的老者回過頭，趁機問：「這是哪兒？」喉嚨像被捲成一團的口罩堵塞了，發不出一絲聲響。

老者把目光越過他，投向虛無天空，白金色的頭髮和眉毛閃耀倨傲的光亮，隨即把頭轉了回去。

喬希遠遠地看到，在白帳篷的背後是一座青磚紅頂、面河而立的酒店。它與大學城的H酒店多麼相似！他的心驀地如負重石跌入水流，徐徐下沉。

這時一位年輕帥哥登場了。他身穿海藍色水手服短褲套裝，邁開蜂蜜色的健美雙腿，像露天T台上的模特兒，在衣衫襤褸的人群中一路引來艷羨目光，給每人派送一本《隔離地手冊》。（一）