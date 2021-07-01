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縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

萬鑫鑫的陶藝課（四二）

藍曉鹿

「後來看我總是打架，奶奶就給我換了一間學校。誰想得到，那些『從垃圾箱撿回來的野小孩』謠言早比我先到了新學校，又接著打。轉到第三間的時候，奶奶說，若斜橋附近的這間再不成，就要去舊時茶園的附近，找一間鄉下學校了。」

「鄉下的學校，聽起來都覺得好遠。」

「是啊！第一間學校就我們所住的同一條巷弄底，第二間學校靠近城隍廟，第三間在斜橋邊上，我也想盡量留在斜橋邊上。可是去上學沒兩天，我還是聽見了有個壞同學叫我野小孩，而且這個學校的壞同學長得人高馬大。以不算太多也不算太少的打架經驗，我知道自己絕不是對手。但是機會來了，這天的體育課我們要走平衡木。就在人高馬大的壞同學搖搖晃晃走在平衡木中段的時候，我猛然從隊伍中衝上前去，用盡全身的力氣，朝她的膝蓋撞過去。她立即應聲摔落，還流了鼻血。」

「哇──哈哈哈。」鑫鑫笑翻了。雖然她實在很難想像，總愛穿著飄拂衣衫的南方雪衝向人高馬大的同學，對方跌倒在地、血濺操場是怎樣的情景。

「後來，再也沒有同學敢叫我『野小孩』了。因為他們說：『南方雪一出手，就可以把人打到流血。』但是再也沒人敢和我說話。有時需要轉達老師的通知，面對我的女同學，身體甚至在顫抖。整個小學期間，我都沒有一個朋友。每天上課，我都看著教室外頭，我知道，等到陽光從另一側的窗戶照進來時，就快放學了。」

「真真的是『等待著下課、等待著放學』的童年呀！」

「我最期待的就是放學後，吃過簡單的晚餐，和奶奶一起坐到院中的藤椅上，聽她說故事。」（四二）

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