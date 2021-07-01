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縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

一杯咖啡的時間（全文完）

桑文鶴

這樣看來，幾十年、一百年後，當流著老丁血的孩子們談起他們的身世時，老丁與他們，才是正史，自己連野史都算不上。自己不存在這樣的歷史裡。

她知道自己與李梅不會再見面了。其實她還有很多問題想問：你的母親是個怎麼樣的人？老丁與她是怎麼認識的？你的媽媽知道我的存在嗎？在你的童年裡，老丁多久去看你一次？

但這些問題她還沒來得及問出口，李梅就接到了柔柔舞蹈老師的電話，說孩子不小心崴了腳，讓她快點去看看。李梅著急地走了，她甚至都沒有來得及和羅香齡說一聲再見。

這樣也好，有些問題問出去了，就無法再收回。有些事情不知道反而會比知道更好。她寧可相信，李梅的存在是老丁一次錯誤衝動後的產物。這麼多年來，他的心裡一直都對自己有愧疚，所以才會加倍地對自己好，以至於疏忽了他自己的孩子，惹得親生骨肉對他有這麼大的怨恨。她寧可相信，老丁還是那個老丁，老丁是愛她的。即使他幾乎是從一開始就違背了自己婚姻的原則和諾言，他還是選擇要一直瞞著她，一個人辛苦地守著這個祕密。

路過了三個地鐵站了，羅香齡還是繼續走，一刻不停。喝下的那杯咖啡彷彿給了她無限的活力，她一點也不覺得累。她第一次發現，這個城市竟然這麼大，彷彿怎麼走，也走不到盡頭。路上，各色與她擦肩而過的行人們無不行色匆匆，他們都有地方要去、有人要見，也許還有孩子要顧。只有自己，如同這陣風一樣，無牽無掛，在這座城市的大街小巷裡逛啊逛啊。

她是如此自由，卻又如此寂寞。（全文完）

地鐵站 咖啡

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