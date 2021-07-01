姨爹來自法蘭西（六）

眼前的南江河彷彿一下子變成羅納河，波光粼粼、清澈可人，緩緩奔向地中海（漢江）。此時，我思念故鄉的思緒好似滔滔江河水……

入夜，我正在機房配電室調試功率，只聽見外頭傳來密集的槍聲；探身出去想看個究竟，一支黑洞洞的槍管突然抵住我的腦闊（腦袋）──我這才意識到遇上刀客了。

我被幾個持槍人推搡著押出機房，月光下清晰可見幾具躺在血泊中的兵丁……在一片開闊的壩地上，我和被俘的民工及兵丁被責令一字排開，逐個由刀客用黑布蒙住臉，只露出鼻孔，雙手被反剪著上路。我們深一腳、淺一腳地行走在山間，不知跌跌撞撞走了多少山路。有幾次聽到奔跑聲和淒慘的呼叫聲，緊隨著就是清脆的槍聲，之後歸於平靜。只剩下淩亂的腳步聲、歇斯底里的咒罵聲，還有槍托的擊打聲……

押送中最讓人膽戰心驚的是行走棧道，有幾處路徑陡峭險峻；刀匪們不停地警告人質：要把身體緊貼著岩壁才能挪步，稍有差錯就會跌入萬丈深淵。我們戰戰兢兢地移動身體，直到蹚到平地才算放下懸著的心。卸下頭布才知道：已置身鄉民們談虎色變的匪窟──青雲寨。

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青雲寨的老大叫余成柏，人稱余司令，行三。為了好養活，爹娘給他起了個小名叫狗蛋；鄉民們暗地裡叫他狗三、狗大王。狗三年幼時讀過幾年私塾，父親死後輟學務農，之後出去闖蕩，加入一支雜牌軍。後因觸犯軍規，挨了幾十軍棍，被逐出營盤。無奈之下他鑽進大巴山，集合了十數名浪跡天涯的流浪漢，先砍青岡棒為武器，之後偷襲了一股弱匪，繳獲幾支步槍，開始晝伏夜出、打家劫舍的土匪生涯。（六）