顏寧儀／圖

明生問：阿杜呢，他回不回東北老家？蘭蘭沒好氣地，他說過年得回去跟哥們喝幾杯。過量的酒精對身體不好，對生活和感情也有壞影響，但阿杜從來就不聽勸，抓住一切機會喝、喝、喝。

明生回到家中，硬著頭皮把房子的事講了。父親說，錢反正還在自己的手上，買另外一間就是。父親還說，前天趕集遇見蘭蘭父親，他父親說蘭蘭和她男朋友，因為沒買房子，婚事一直拖著。明生知道蘭蘭不肯結婚並不完全是因為房子，但他不好跟父親說這些。

父親接著又說：我們自小看著蘭蘭長大，知根知底的，可惜就是比你大兩歲。明生不知父親為何這樣說，難道他到現在還嫌秀明嬌氣嗎？

秀明家對明生不肯在房產證上加秀明名字，本來就耿耿於懷，這會，就有點幸災樂禍的意思了。他們知道明生準備用來買房的錢大半是父親給的，是他父親堅持，房產證上只能有明生的名字，但他們不怪明生父親，怪明生。秀明的姊姊當年在東莞打工，嫁給當地人，買房的時候一分錢沒出，房產證上也有她的名字。

秀明姊弟三個，姊姊定居東莞，弟弟在秀明和明生剛開始相處時還讀高中，成績平平。大家都以為他高中畢業後出去打工，到年紀回鄉結婚生子、照顧父母。哪知道他最後階段發力考上了一間不錯的大學，以後鐵定了要留在大城市，不回老家了，所以秀明父母希望能把秀明嫁到離家不遠的縣城，方便以後照顧他們。

不管秀明願不願意，她回家沒多久，就有適齡青年過來「坐一坐」。父母相中了縣城一位三十多歲的公務員。這個離異的男人對秀明一見鍾情，比秀明大十多歲，有車有房，還有個讀初中的兒子。他承諾照顧秀明父母和供她弟弟讀大學。秀明聽到父母和男人討論自己的婚事、自己的將來，好像與她本人無關似的，很是無奈。她還沒到非明生不嫁的程度，但父母這麼弄，她多少還是反感。

明生去秀明家拜年，秀明的弟弟和堂兄把他攔在門外。秀明的電話被父親「沒收」關機了，明生打不通。

秀明家派人過來傳話，讓明生以後不要再騷擾秀明。之後聽人家說，秀明父親把她「押送」去東莞，交給姊姊看管。秀明家認為明生太過木訥內向，將來不像有大出息。秀明花容月貌，跟他很吃虧。

明生實在沒法理解，秀明這麼大一個人，怎麼能任由父母擺布。他失望之餘，默默收拾行李，假期尚未結束，便回了佛山。

元宵節後不久，秀明姊姊打電話讓明生把秀明留在佛山的東西，寄過去東莞。明生問這樣算不算分手。姊姊希望明生給秀明點時間，讓她靜一靜。

苦惱的明生終於忍不住，把自己失戀的事告訴蘭蘭。蘭蘭這才知道秀明也在東莞，約她見面，但約了幾次都不肯出來。蘭蘭知道秀明變了心，不知怎樣安慰明生，只好說：房子弄好的話，可能還有希望。

明生頹廢，說了不少灰心的話。

蘭蘭開玩笑說：要不然我嫁給你算啦，反正你都有錢買房子了。

明生笑笑說：這是個好主意，咱倆的錢加起來不僅夠買房，還能來個豪華裝修。

大家帶著春節的餘慶，放著音樂，嘻嘻哈哈，邊吃糖果，邊捏漂亮的花盆和公仔，只有明生獨自坐在角落悶頭拉胚。他拉出一個很大、很圓、很厚的胚。

吳老闆過來問：「明生你這是在做水缸嗎？」

明生說：「你才做水缸。」說完，賭氣似地一收，把圓形捏成了荷葉邊。

吳老闆說：「有點意思。」

大荷葉盆晾乾後，明生把它打磨得光滑平整，外面上了淺綠色後，再塗上很厚的透明光釉，裡面則是天藍色。他原本想做個超級大的花盆，做完後卻變成了一個小魚缸。

出窯後，明生的這個魚缸令大家嘆為觀止。外面的光釉形成冰裂，水晶般光彩奪目，裡面窯變，強弱、深淺、漸變，該有的都有了，初看似油畫，再看像夢境。

秀明以前總嘮叨著要養金魚，但一直沒養成。明生買來幾條小金魚和水草，算是替她完成一個心願。

一位附近的老闆過來玩，看到魚缸很喜歡。明生不想賣，報了個他認為的天價，一九八八元。老闆給了兩千……多出的十二元算是水草和魚的錢。（三）