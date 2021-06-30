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萬鑫鑫的陶藝課（四一）

藍曉鹿

「我和她爸在洛杉磯城區極貴的地段，租了一間店面。每天天亮一睜開眼，還沒喝一口水、沒吃一粒米，租金就像陽光一樣的，劈頭蓋臉地砸下來。之後，清醒時的每一分、每一秒，都要揮舞著爪子和這個世界打架，但是一到晚上，進入夢中，看到等在桂花樹下的奶奶，我就變回了一個小女孩，蜷在藤椅上，聽奶奶說故事。」

「我也想有一個奶奶，在夢中說故事給我聽。可惜奶奶長什麼樣，我都不知道。老爸是戰爭年代過去台灣的，那種年頭，能保住一條命就不錯了，哪裡還會隨身帶著家人照片。」

「妳老爸就是之前說到的『老芋頭』？我那天還想問，為什麼要叫他『老芋頭』的。」

「因為芋頭很賤、很粗生，容易長啊！有一回，媽媽麗要煮冰糖芋頭，有一顆滾去牆角，隔了兩三天，就密密麻麻地長出許多白色的根鬚來，沒有土都可以發芽的。而像媽媽麗那種台灣原生種的，就叫蕃薯，一樣賤、一樣粗生。他們倆是龍配龍、鳳配鳳，芋頭蕃薯的小孩會打洞。」

「妳還說得真順。不過，若我小的時候，不管有顆芋頭或是有粒番薯來接我，我都會非常開心的。因為我沒有見過我的父母，每天都是奶奶來接我。就有壞嘴同學說，我是奶奶從巷口的垃圾箱裡撿回來的，是個沒人要的野孩子。誰說，我就和誰打，有時把墨汁打翻、有時把水彩潑出來。回家時，襯衫、裙子上沒有一天是乾乾淨淨的。奶奶從來也不怪我，只去廚房捏一小團剛煮好的熱米飯，壓到衣物髒污的地方，慢慢地搓揉。」

「媽媽麗可能會操起撈麵用的長筷子，直接巴下去。」（四一）

台灣 租金 洛杉磯

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