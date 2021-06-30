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一杯咖啡的時間（八）

桑文鶴

柔柔的爸爸不是丁啟泰，是我的前男友。我們和平分手後，我發現自己懷孕，醫生說我如果做人工流產，可能會導致不孕。所以，我生下了柔柔。柔柔的爸爸也經常來看柔柔。我躲著丁啟泰，是因為我的心裡對他有很深的怨恨。同意和你見面，也是想最後了結這件事，從此和丁啟泰這個人再也沒有關係……

那既然孩子不是老丁的，我看老丁發給你的資訊裡說，孩子的身上流著他的血，那是什麼意思？羅香齡追問。

阿姨，您是真的不知道嗎？李梅緊緊地盯著羅香齡的眼睛。然後羅香齡聽到李梅說：丁啟泰不是柔柔的爸爸，他，是我的爸爸。

李梅走後，羅香齡又一個人在咖啡館裡坐了好久。面前的咖啡杯已然空了很久，服務生小妹好幾次來到她的身邊，想問她是否需要續杯，可見到她猶如喪屍般暗灰的臉色，就識趣地退下去了。等到羅香齡掙扎著起身買單離開，已經到了中午。服務生小妹從落地窗裡望出，看到那女人踉踉蹌蹌獨自離去的背影，感覺僅僅是一個上午而已，可這個女人看起來比早上剛到時，老了十歲。

羅香齡獨自一個人走在起了風的大街上。她與老丁多年婚姻生活的片段如一幕幕電影，在她的眼前一一浮現。那些兩人朝夕相處、舉案齊眉的時光，那些琴瑟和鳴、只羨鴛鴦不羨仙的美好，它們都真真實實地發生過。可在那些光明的、溫暖的、閃著光的背後，是老丁在他們婚後的第三年，就和一個女人有了一個女兒的事實。老丁也許並不是一個好父親，可他確實是一個父親。斗轉星稀，光陰荏苒，他的女兒一天天長大，也生下了女兒。老丁的血脈和基因，將永遠在這兩個女人的身上傳承。（八）

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