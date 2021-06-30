姨爹來自法蘭西（五）

從河流高位水源處向低位元處引水，引導水的流速衝擊水輪（水輪機），使之旋轉，從而將水能轉化為機械能。再由水輪機帶動發電機旋轉，切割磁力線產生交流電，經變壓器、開關站和輸電線路，將電能輸送給用戶。

發電設備由水路運抵後，我組織開展了安裝施工──就位一台法製臥式水輪發電機組（容量一百四十千瓦）、一台主變（容量一七五千伏安）、裝配變壓器四台（容量一八七千伏安）、架設二十多公里二二○伏線路至縣城。不久教區召回了神父，我只會用簡短的單詞，配合著手勢和繪製的鉛筆草圖與人交流。

早聽說山中的土匪猖獗，經常出其不意地打劫鹽道、搶掠村寨，或者威逼保甲長繳納「保護費」。鄉民們喚作刀客，官署則稱其為刀匪。電站的鄉董們提前打通了關節，從縣保安團雇來十幾名持槍團丁，日夜守護著電站工地。

一天黃昏時分，水輪發電機組和配電裝置安裝就緒，滿足了運行條件。值班的鄉董催促我時辰到了，應該盡早收工，返回寨樓──這是一座專為抵禦匪患，在河畔半山腰構築的土堡，地勢險要，易守難攻。可我極想表現一下自己的才幹，對他的勸說置若罔聞，無奈之下他先走了。經過反覆檢查測試，我確信電力設備具備試運行；一聲號令，堤壩上的民工們一起轉動導流渠的閘閥，河水立時傾瀉下來。須臾間，寂靜的河谷中傳來轟鳴的馬達聲，一束耀眼的電燈光灑在湍急的河面上，工地上的人們一片歡騰……恍惚中我回到了依山傍水的里昂城。（五）