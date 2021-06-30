顏寧儀／圖

沒聊一會，明生就在昏昏沉沉中睡了過去。他夢見自己在新房子中打掃衛生，掃把掃地「吱啦、吱啦」響。他轉身看見大門洞開，趕緊去關，不鏽鋼防盜門不知何時變成了又厚又重的白色鐵板門。他看到旁邊的大門也開著，女鄰居身穿火紅的睡袍，半裸靠在沙發上看電視……他趕緊移開視線。右邊是個很大而且很整潔的廚房，水壺在爐子上嗚嗚叫著冒蒸汽。門外怎麼會有一個廚房呢？他心中疑惑，縮回身體看自己家，自家的廚房好好的還在那裡。兩個一模一樣的廚房？父親的聲音從半空中飄下，「多花二十萬再買一個廚房，你覺得怎樣？」他嚇壞了……怒吼一聲醒來，大汗淋漓。

秀明打電話來說，馬先生見到不是明生本人，扭頭就走。明生心想壞事了，果然是個不好的夢。他打馬先生的電話，聽到他在那頭沒好氣地說：「今天不玩了，等你有空了，再來辦這手續吧。」

明生著急，起床想出去，但身體一動，傷口就火辣辣地痛。

「如果當時你同意加上我的名字，房子現在已經過好戶了。」秀明剛進屋就嘟噥。她還帶著點嬰兒肥，嘟嘴生氣的樣子像在扮可愛。明生反過來安慰：「煮熟的鴨子飛不掉，等我出院後再約他就是。反正合約的有效期是四個月，現在才過去了不到一個月。」

兩人手握手，相對無言。明生說：「我餓了。」

2

蘭蘭請假從東莞過來佛山探望，讓明生很是感動。秀明問蘭蘭，為什麼阿杜不一起過來玩。蘭蘭沒好氣地說，他忙著拯救地球呢。

明生已經出院，但還需要靜養，所以秀明帶蘭蘭到市內各個景點轉了轉。蘭蘭臨走時像個知心大姐似地說秀明還是個小姑娘，要明生對她好一點，不要讓她吃苦。

秀明問蘭蘭和阿杜打算什麼時候結婚。蘭蘭說：其實我們現在跟結了婚也沒有太大區別。

秀明說：有沒那個證還是不同的，按照法律，你們現在是非法同居。

蘭蘭不願就這個問題說下去，大聲說：今天的天氣熱得像在油鍋。她跟阿杜都不小了，何嘗不想早日結婚？

明生出院沒幾天就去上班了。他住院期間，老闆照樣給他和秀明開工資，讓他十分感動。吳同工作室原先生產工藝美陶和石灣公仔，做得挺不錯。只是在石灣，這樣的工作室很多，市場競爭激烈，生意一直不溫不火，直到兩年前，老闆為了討種多肉植物的女朋友歡心，做了幾個美侖美奐的小花盆。做完後自己都愛不釋手，果斷轉型做多肉花盆，同時把女朋友拉進來負責銷售。結果一發不可收拾，生意好到不得了。

明生打電話約馬先生重新去過戶，馬先生東拉西扯，就是不說死時間。拖拖拉拉，又浪費了兩個月。

房價 在這兩個月升得厲害，明生和秀明整天都提心吊膽。但他們又不能用繩子綁了馬老闆去辦手續。果不其然，中秋後不久，馬先生打電話問明生要帳號，說要退還四萬元訂金。

吳老闆說，他可能已把房子賣給別個了。一查，果然是。

這可如何是好？

吳老闆說，告丫的。

但打官司，說起來容易，做起來麻煩，各種煩瑣的事情尤其多。快到春節了，官司還懸而未決。

吳老闆說，今年大家辛苦了，除了多發年終獎之外，還增加假期。年前十天開始放假，元宵後上班。大家喜氣洋洋地回鄉過年，只有明生和秀明愁眉苦臉，親戚朋友，甚至兩條村子的人，都知道明生在城裡買了房子。可這房子沒買成，要怎樣跟大家解釋呢？

吳老闆過來摟著明生的肩說：「放心回家吧！你這官司百分百能贏，到時叫那狗日的賠你一大筆錢。」

明生心想，賠得再多，也比不上房價升得快。這麼一耽誤，他錯過了最佳購房期。房價漲幅之快、之大，令所有糾結著要不要買房的人目瞪口呆。

3

他們約蘭蘭一同回鄉。蘭蘭說每年春節回去都要花一大筆錢，今年就不回了，留在公司加班，還能賺點錢。他們不是太重錢的人，但又都被錢牽制著不得舒展。（二）