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萬鑫鑫的陶藝課（四○）

藍曉鹿

「其實妳台灣朋友給的訂金已經夠多了。況且，我現在覺得牆上開了一面窗也不錯，別惦記這個了。老師找妳不是為了這個，妳明天過來一趟吧，我當面和妳說。」

「不用拉人還找我去啊？看來，我在老師心中的分量已經超過『海鮮』了。」

「那是自然。」

「哈哈！開心喔！嗨，帥哥，再來一杯。」

「妳在哪裡？該不是又去喝酒了？」

「啊喲，南方雪還真是冰雪聰明的。」

「一個女孩子家的，動不動就跑出去喝酒……」

「雪老師妳知道嗎？我剛剛還覺得妳好少女的，怎麼秒變老媽。好啦，不喝了。早早回去睡覺，明天上完課，直接過去妳山邊上。」

周五下午到達陶藝坊的時候，南方雪已經在石桌上備好了點心，溫上了茶。鑫鑫才在石頭凳子上坐下，就有一陣風緩緩地吹過來，帶著點茶香和點心的甜香。「下午在這屋外的地方坐著，滿舒服的嘛。」

「不舒服哪可能住這麼久啊！」南方雪說。「對啦，我今天找妳來，是因為上個禮拜妳和美岱走了之後，我竟做了一個夢。很久沒有來夢中的奶奶突然又出現了。」

「您的奶奶？」

「是啊！夢中的我情緒太激動了，很想上前去擁抱她，又怕她受不住我的體熱，半透明的身體蒸發了。」

「妳的意思是，奶奶已經過世了？所以，妳用那個紡錘形的巫器，把妳的祖先請下來了？」

「沒有，我沒有用那個巫器。奶奶不是到現實中來，是來我夢裡。之前我每每遇見難處，她就會過來夢裡。奇怪的是，這次我沒遇見難處啊！」

「老師之前遇到的難處，可是失戀嗎？」

「哪止失戀？是失婚！眼看著十來年的婚姻就要破裂了，當時女兒唐巧兒已經八、九歲了。」（四○）

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