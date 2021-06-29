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疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

一杯咖啡的時間（七）

桑文鶴

沒有結婚，孩子跟她姓，看樣子李梅是個單親母親。一個人養個孩子可是不容易的，那她為什麼要躲著老丁？老丁不是富豪，但養個孩子還是綽綽有餘的。

羅香齡再次仔細端詳起了李梅。見面之前，她想到了所有可能會發生的情況。最糟糕的一種就是兩個女人在咖啡館裡吵起來，然後像電視劇裡演的那樣，互相往對方臉上潑飲料。可是，在她見到李梅以後，心卻被這個女人帶來的某種親切感而充斥得越來越滿。某一個瞬間，她甚至覺得自己是可以理解老丁的。面前的女人慈眉善目，態度不卑不亢，讓人恨不起來。

我是在最近收拾老丁遺物的時候，才發現了他和你的關係的。羅香齡說。她看到李梅的臉上，露出了無法掩蓋的吃驚的神情。她端起杯子，喝進去了幾大口水，像是要壓驚似的。

說實話，你今天願意出來見我，我真的很感激。我不是無理取鬧的人，我個人對你也沒有什麼敵意。我想，你一定也有你的苦衷……現在老丁不在了，所以有些事我只能問你。

你和丁啟泰，是什麼時候開始的？你們在一起的時候，你知道他是個有家世的男人嗎？或者說，他跟你提起過他已婚的身分嗎？你的孩子，小柔，是丁啟泰的孩子吧？在老丁出事以前，你們有挺長的時間沒有聯繫，你們的關係斷了嗎？那孩子怎麼辦？孩子知道丁啟泰是她的爸爸嗎？

羅香齡一口氣拋出這些問題。每問出一個，李梅的驚訝就增添了一分。到了最後，李梅用像是聽到了這個世上最荒誕的故事一樣的眼神望著羅香齡。她原本捂著嘴的手緩緩下移，撫住了自己的胸口。她深呼吸了好幾口氣，才開口。（七）

咖啡

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