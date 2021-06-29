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疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

姨爹來自法蘭西（四）

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機會終於來了，大巴山北麓有一個叫鎮坪的地方，當地幾個鄉紳利用南江河幹流的落差、合股興建一座引水式水電站。他們託家鄉在法國的留學生，來里昂訂購設備，並在里昂的報館刊登啟事，招聘一名水電工程師前往主持電站建設和管理。我急切地找到那個留學生，向他毛遂自薦，說自己參與過羅納河水能梯級項目建設，有建電經驗，取得了他的信任。

1936年的夏天，我從公司辭職，乘船先到西貢，再由陸路輾轉來到鎮坪。鎮坪位於大巴山腹地，與川鄂兩省毗鄰，是個「雞鳴三省」的地方。有一條蜿蜒三百餘華里的古鹽道，南起巫溪大寧鹽廠，沿大寧河北上，翻越大巴山主脊雞心嶺後，進入鎮坪鍾寶鎮。隨後鹽道分路延伸到三個方向，其中西向的一條經嵐皋縣出境抵達紫陽，進入漢中鎮巴，我就是沿這條古鹽道從漢中進入鎮坪的。

當時水電設備涵蓋抽水蓄能機組、電氣和機械設備，以及發電機、電壓配電設備、升壓變壓器、高壓配電裝置。進口設備五花八門，電壓、頻率也不一致，頻率從二十五赫茲到一百赫茲都有。我來前一年，國民政府剛頒布用電規則和用電條例，規定電壓二二○至二四○伏，頻率五十周波，至今仍在沿用。

鄉紳們為迎接我的到來，從巴中天主教堂請了個法國神父給我當翻譯；神父鼓勵我學習當地語言，以便更好地融入鄉村社會。我邊學邊幹，領著上百名民工在河上修築圍堰、水壩和機房。中國人一千七百年前就發明了水車，與水能發電原理相似：利用水的落差在重力作用下形成的功能。（四）

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