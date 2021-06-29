顏寧儀／圖

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因為要趕貨，這周每天都加班，明生累得頭昏腦脹，連走路都瞇縫著眼睛半睡半醒，被地上一袋陶泥絆倒，手中的刻刀像日本佬剖腹自殺似地給自己來了一下子。

刻刀鋒利但薄，如果冬天穿著厚衣服，不一定刺得進去。但這時是攝氏三十八度的夏天，他穿著比紙還薄的文化衫，刻刀沾身，悄無聲息刺進去。

明生住院的第二天，原本是要休息的，他買了間二手房，這天約了房主馬先生辦過戶手續。上次與馬先生見面時，他給了四萬元訂金和簽了〈房地產 買賣三方合約〉。按兩邊家庭的約定，他要買好房子，才能將秀明娶進門。好事多磨，美夢還未成真，他卻躺進了醫院，過戶的事不得不委託秀明去辦。

明生中學畢業後來到這裡上班，跟了吳老闆整整十年，是吾同陶藝工作室資格最老的員工，從學徒一直做到老師傅。佛山石灣的陶藝工作室有四、五百間之多，十年沒跳過槽的打工仔，除了陳明生這個傻瓜，也沒誰了。

吳老闆有天酒醒後突發奇想，做了個鞦韆造型的花環掛件給明生，祝他百年好合。這個由很多玫瑰花組成的大心中間，有兩個傳統的石灣公仔，明生的憨、秀明的俏，做得十分神似。吳老闆花了大心思，用了現代陶藝技巧和傳統石灣公仔手法，加上他獨家配方的彩釉，顏色像從煆燒過的泥土裡長出來一樣深淺自然、鮮艷奪目。

秀明比明生小好幾歲，兩年前從附近一間皮製品廠跳槽過來吾同，專職上釉。她在皮製品廠上班時總過敏 ，過來工作室後鼻子雖然還是有點不適應，但皮膚不再有那種紅點點，不用再吃過敏藥。

他們來自同一個地方，兩家相隔幾公里的樣子，再加上他們兩人的名字都有個相同的字，大家就開他們的玩笑，亂點鴛鴦譜。如果不是眾人的助攻，明生這個天性靦腆的大男孩的初戀可能還要推遲很久。吳老闆不只一次說，秀明是個「扮豬吃老虎」的人，內心和外表不是那麼統一。事實上，在明生之前，秀明已經談過好幾次戀愛了。女孩子長得漂亮，性格不差，追求的人從來不會少。上次回鄉過年，秀明父母提出不要彩禮，但要求明生要在城裡買套房。

他們兩個人中，明生是沒有野心的那個，被同事稱為「房間中的男孩」，即宅男。他只想像現在這樣，打份收入不算太低的工，安安穩穩過一輩子。秀明就不同了，想做大生意。

明生說：「打工比做老闆舒服，你看吳老闆，還沒結婚，頭髮都白了。」

「他那少年白是遺傳的好吧？不幹活，天天在家睡覺也會白。打工不好玩，搞不好哪天老闆不喜歡你，什麼也不用說，把你炒了好不好。」

「炒了也不怕，石灣這麼多工作室，我一年換一間，能做好幾百年。」

「我不管，反正我要開美容院，每天漂漂亮亮地坐在收銀台後面修修指甲、收收錢、看看金魚……」

明生柔聲說：「好的老闆娘，你以後汗都不用出一滴，每天收錢、數錢、吃糖、看金魚……」

今天要過戶給明生的房子在張槎，一個不大的社區的頂樓，十年樓齡，沒有電梯。房主馬先生急需要用錢，八十多方只要六十萬。社區正南邊以前是建陶廠，大煙囪沒日沒夜地冒黑煙，所以那時這一帶的房子便宜。幾年前，包括這間廠在內，石灣和張槎一帶環保不達標的陶瓷廠要嘛關門大吉，要嘛搬走了，房價 有所提升。但壞名聲還在，房價遠遠落後於其他別的地段。

早上九點，秀明帶著明生的身分證，去找馬先生辦過戶手續。相比大半個月前，明生跟馬先生簽〈房地產買賣三方合約〉時，房價升了不少，趁早過了戶才安心。

秀明走後，明生跟遠在東莞的同學馮蘭蘭發資訊聊天。蘭蘭讓明生安心養傷，不要東想西想。他們從小學到高中都是同班同學，後來又一起進了美術興趣小組，關係很鐵。蘭蘭和她男朋友阿杜也想買房結婚，但錢差得太遠，一直苦惱著。蘭蘭說她男朋友什麼都好，就是不知節省，花錢沒節制讓人頭痛。明生見過阿杜一次，不怎樣喜歡他。（一）