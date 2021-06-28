我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

萬鑫鑫的陶藝課（三九）

藍曉鹿

鑫鑫不用看書包，也知道角落裡鼓鼓的。水果大叔的姪子還是一個國小生，每天下課從寫字的補習班去音樂班的路上，經過黃昏市場，都會過來攤子上和阿叔打招呼。然後，就把兩粒要價千元的富士蘋果，悄悄塞到鑫鑫的書包裡。

阿叔大叫的時候，鑫鑫總是低頭吃小菜、喝味噌湯，假裝什麼都沒聽到，卻把臉飛紅了。這些逃不過豬血湯老闆娘的眼睛。她總是用叫賣時一樣嘹亮的嗓音說：「你們看看媽媽麗家小丫頭的臉，真想上去捏一把。不曉得以後哪個男人，會把這麼好的果子摘回去。」

這種時候，媽媽麗是一點也不會謙虛的：「好看是當然的。看看是什麼樹上結出來的果呀！別看我現在這樣的，大塊得像老闆娘湯裡的豬血。當初老芋頭娶我的時候，也和那些嬌嫩水果一樣的新鮮多汁。你們兩個笑得亂七八糟的，什麼意思啊！我說真的，老芋頭也這樣說的，說比那些剪頭店裡八卦雜誌上的小婦要好看許多捏。」

於是大人們都忘記了水果大叔掉了高檔進口水果的事。他們配小酒，聊起那種洗頭店雜誌上的新八卦，或者市場裡某個熟人的老八卦。

就這樣的，鑫鑫的少女紅就這樣在黃昏市場的暮色下，咻咻咻地褪了。想到一提到「海鮮」，南方雪就把臉紅得好像三月桃花似的，到了這個年紀，還保有著天真的特質，便覺得答應了她的事沒做到，有些歉疚。

「老師，對不起。我這個禮拜要趕作業，下個禮拜一定會繼續幫您拉人。」

「什麼拉人、拉人的，搞得這裡是個老鼠會似的！」

「對不起。我只是把『拉同學去學陶藝』，簡化了說嘛。」（三九）

八卦 蘋果

上一則

臨時工

下一則

疫情後第一次茶敘

延伸閱讀

萬鑫鑫的陶藝課（七）

萬鑫鑫的陶藝課（七）
好康報你知

好康報你知
萬鑫鑫的陶藝課（六）

萬鑫鑫的陶藝課（六）
萬鑫鑫的陶藝課（五）

萬鑫鑫的陶藝課（五）

熱門新聞

吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（上）

2021-06-26 03:02
吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（下）

2021-06-27 03:02
以自己之名創辦著名防毒軟體McAfee的美國傳奇企業家約翰．邁克菲24日下午突然死在西班牙的巴塞隆納監獄。（美聯社）

McAfee之死：斃命西班牙監獄「防毒教父」的荒誕冒險

2021-06-26 01:37
朱全斌承接下外婆、母親留下的「粉蒸豆腐」，讓餐桌更有人情味。(攝影／李政龍)

填補喪妻後的孤獨 朱全斌攜「酒肉朋友」嘗人生百味

2021-06-22 07:00

以後不生孩子

2021-06-22 02:00
英發企業總經理陳泰宏。(圖：英發企業提供)

英發握150項獨家專利 小扳手驚艷歐美大廠

2021-06-24 07:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免