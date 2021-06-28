萬鑫鑫的陶藝課（三九）

鑫鑫不用看書包，也知道角落裡鼓鼓的。水果大叔的姪子還是一個國小生，每天下課從寫字的補習班去音樂班的路上，經過黃昏市場，都會過來攤子上和阿叔打招呼。然後，就把兩粒要價千元的富士蘋果 ，悄悄塞到鑫鑫的書包裡。

阿叔大叫的時候，鑫鑫總是低頭吃小菜、喝味噌湯，假裝什麼都沒聽到，卻把臉飛紅了。這些逃不過豬血湯老闆娘的眼睛。她總是用叫賣時一樣嘹亮的嗓音說：「你們看看媽媽麗家小丫頭的臉，真想上去捏一把。不曉得以後哪個男人，會把這麼好的果子摘回去。」

這種時候，媽媽麗是一點也不會謙虛的：「好看是當然的。看看是什麼樹上結出來的果呀！別看我現在這樣的，大塊得像老闆娘湯裡的豬血。當初老芋頭娶我的時候，也和那些嬌嫩水果一樣的新鮮多汁。你們兩個笑得亂七八糟的，什麼意思啊！我說真的，老芋頭也這樣說的，說比那些剪頭店裡八卦 雜誌上的小婦要好看許多捏。」

於是大人們都忘記了水果大叔掉了高檔進口水果的事。他們配小酒，聊起那種洗頭店雜誌上的新八卦，或者市場裡某個熟人的老八卦。

就這樣的，鑫鑫的少女紅就這樣在黃昏市場的暮色下，咻咻咻地褪了。想到一提到「海鮮」，南方雪就把臉紅得好像三月桃花似的，到了這個年紀，還保有著天真的特質，便覺得答應了她的事沒做到，有些歉疚。

「老師，對不起。我這個禮拜要趕作業，下個禮拜一定會繼續幫您拉人。」

「什麼拉人、拉人的，搞得這裡是個老鼠會似的！」

「對不起。我只是把『拉同學去學陶藝』，簡化了說嘛。」（三九）