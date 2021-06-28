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拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

一杯咖啡的時間（六）

桑文鶴

羅香齡仔細地看著她的臉。她的妝容很淡，並沒能完全掩蓋住她的黑眼圈。

水端上來了，玻璃杯子不大，水也沒有全滿。地方是她挑的，她也應該知道這一杯水沒有多少分量。看樣子，她並不打算在這裡待太長的時間。

您說您是丁啟泰的妻子？李梅先開口了。

羅香齡點點頭。

他走得挺突然的，我那天突然收到你發來的消息，一下子還不敢相信。後來找熟人打聽了一下，才相信了。您……節哀順變。

謝謝。羅香齡說。她知道不能再拖延了，有些話還是開門見山地問才好。

你和老丁，認識多久了？羅香齡問。

我們聯繫不多。最後一次聯繫，都是差不多半年前的事了。李梅答非所問。

你們平常都怎麼聯繫？我看你們並不是微信好友。

他有我工作單位的電話，也去我單位找過我。但是說實話，我一直都在躲著他。

李梅的話讓羅香齡一驚。

她在躲著他，那麼就是說，老丁一直在纏著人家。人家想結束這段關係，可是他不肯。為了留住她，他竟然還去人家上班的地方……

羅香齡又想起了他發給李梅的那幾句裡，提到了孩子。

你的孩子多大了？羅香齡問。

馬上四歲了。李梅笑著，把手機放在桌面上，推過來給羅香齡看。李梅手機的屏保是一張女孩的照片。圓圓的臉，笑咪咪的眼睛，穿著漂亮的公主裙，看起來可愛極了。

羅香齡飛快地在她的腦子裡做算術題。四歲了，那麼就是說，老丁至少在五年前就和李梅有了關係。李梅推手機過來的時候，她注意到了李梅的手上並沒有戴戒指，應該是一直沒有結婚。

真可愛！她叫什麼名字？羅香齡問。

她叫小柔，以柔克剛的柔。大名叫李怡然。李梅說。（六）

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