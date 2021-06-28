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通行證（全文完）

張幸

到了工作單位，牛春嶺分得一間單身職工宿舍，不管三七二十一先安了一個空調，等小沙夏天回來就辦事；還買下一個二手筆記電腦，留著給小沙讀研時用。他牛春嶺終於在北京安了家，娶上北京媳婦。

小沙回來後，寫了一篇關於支教經歷的文章，在雜誌上發表了。小沙雖然支教工作做得不盡人意，體會還是很多的、收穫還是很大的。小沙特別提到，一位好友曾勸她不要在支教上浪費時間，但經過一年支教，為貧困地區的教育貢獻了自己的棉薄之力，她的思想得到了昇華、靈魂得到了淨化……牛春嶺看了非常滿意，小沙與一花從此劃清了界線。

許多年後，牛春嶺去參加一個行業會議。這種會議一般沒什麼實際意義，就是各地同行業者彙聚一堂，溝通資訊，交流經驗，有時能結交一些朋友，以後可發展為關係網上的一環。

牛春嶺在會議上碰到讀研那個省的代表，說認識一花，曾經共事過一年半載。牛春嶺突然有了感慨，忍不住對人家提到一花。代表說一花幾年前就出國了。牛春嶺當然知道一花早就出國，且已經結婚，而他和小沙也有了孩子，但他還是忍不住想聊聊一花，於是對那代表說，我跟她在學校談過戀愛。代表的表情變了，驚訝之余打量了牛春嶺幾眼。牛春嶺沉浸在曼妙的回憶裡，有些「春花秋月何時了，往事知多少」的陶醉。

卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。人活在這世界上，總不能拿墓誌銘開路，需要用通行證時就得用。在單位裡，在社會上，牛春嶺自認為在往德才兼備的路上走，但在沒人知曉的時候，他也會拿出通行證來用一用。（全文完）

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