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姨爹來自法蘭西（三）

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王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

「後來呢？你考上了嗎？」我很想知道「眼鏡」的前程。

「眼鏡」自得地告訴我：自己被西安外國語學院錄取了，這是最後一次為大隊出差，回去就要去西安報到。這回當緊是帶姨爹出來轉轉，老人很少有機會出門。我好生嫉妒，自己兩次高考落榜，成為心中永遠的痛，我向「眼鏡」傾訴了苦悶。

「眼鏡」寬慰道：「額要是你，就不去參加高考，捧著這麼好的鐵飯碗，何苦去受二茬罪。」

我提醒「眼鏡」，該輪到姨爹講了。「眼鏡」搖搖頭說：姨爹講不來官話，只會說下江話。

「眼鏡」瞧我一臉的懵瞪，便給我普及起巴山方言來。他曾請教過研究地方誌的老師，平利話屬於江淮語系裡的黃州話。陝南是移民區，南北交會、五方雜處，宋元時期遷徙來的是關中屯民、明代是荊襄流民、清代是湖廣移民。其中湖廣客籍約占當地人的一半，另一半來自廣東、安徽和大巴山的土著。移民帶來了西南官話和江淮官話（下江話），安康地處邊遠地區，將這些古音遺存下來。平利與湖北竹溪接壤，語言細劃為江淮官話黃孝片區的分支──竹柞片。這種方言江淮特徵並不明顯，是下江話向西南官話過渡的方言。

我感覺「眼鏡」對語言有偏好，便問他到外院學什麼專業，他告訴我說學法語。

「為什麼揀這門語言學？」我好奇地問。

「為了姨婆和姨爹！是他們把額養活大的。」

「這跟學法語有什麼關係？」我越聽越糊塗了。

「你沒瞅出來？額姨爹是法國人。」「眼鏡」平淡地解釋：姨爹在大巴山生活了四十多年，把母語全忘了。他學法語，是為了將來帶二老回國尋親，好有個照應。

「我不信，誰能忘記自己的母語？」

「早年地區、省上都不信，這法國佬怎麼可能忘掉法語？從北京請專家檢測、診斷了一通，還用上測謊儀，結論是姨爹得了遺忘症。」

論長相，很難想像這個老爹與高盧民族有什麼瓜葛。他身材矮小、鬚髮斑白、目光游離、衣著鬆垮……如果拿他比照唐代畫作裡牽著駱駝的胡俑，或許你會有所感悟──兩道粗眉遮蔽住凹進的眼窩，一隻眼睛呈灰褐色，另一隻沒有光澤地微頜著；臉色蠟黃，探出洋蔥般的大鼻子；裸露肘臂的膚色像削了皮的土豆，活脫脫是個來自西域的粟特人，惟獨缺少絡腮鬍鬚和一頂軟塌塌的帽。

「眼鏡」瞧我緊盯著姨爹不放，生怕瞧不起自家長輩，在一旁幫襯：「嘎婆（外婆）活著的時候常跟額講，姨爹當年可是個長得稀稀（漂亮）的後生。現在人老了，變得邋遢了。」

說心裡話，我真沒瞧不起這位洋老漢。剛到油田時，我的處境比這好不到哪兒去。老鄉打老遠見到我這個滿身油污的石油人，就會喊「油鬼子回來了」。

我說服「眼鏡」，叫他勸老人談談自己的經歷，由他轉述給我。「眼鏡」俯身對姨爹嘀咕了一會兒，老人先是表情木然，之後咧開嘴說：「沒麻達！（沒問題）」以下就是法國老人的自述──

我叫弗蘭克‧阿德里安，早年是法國里昂的一名水電工程師；知道嗎？1878年法國建成世界上第一座水電站，是該領域的引領者。我出生在韋尼雪（Venissieux），那是一個很大的村鎮，靠近里昂。我很小的時候父親在一戰中陣亡了，後來母親也病故了，姑媽收養了我。姑父開了間鐘表修理鋪，他們有兩個孩子，靠著微薄的收入把我們拉扯大。我就讀里昂中央理工學院電氣工程專業，畢業時家鄉成為里昂舉足輕重的衛星城，我應聘到一家水電設備公司工作。

我有個初戀女友，雙方已到了談婚論嫁，她突然提出分手並移情別戀，對此我傷心欲絕。幾年後姑媽、姑父相繼離世，我失去了僅有的親人。慢慢地我厭倦按部就班的枯燥生活，從老輩人那裡了解到遠東的奇聞異事，又有同學在越南、柬埔寨謀生，他們來信描述了當地的綺麗風光和風土人情，更激發我對神祕東方的憧憬與嚮往。（三）

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