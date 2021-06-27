一杯咖啡的時間（五）

這個女人，在老丁仍在世的時候，在自己渾然不知的時光裡，和自己的丈夫有了一段故事。如果不是老丁的意外離世，恐怕這個故事依舊還會繼續。她覺得自己在未來的某一天裡，在全盤瞭了解了這個故事的來龍去脈以後，也許甚至可以接受這個故事。她無法接受的是自己一直被蒙在鼓裡，當個樂呵呵的天真的傻子。老丁一直瞞著她，嚴絲合縫、滴水不漏。這樣的安排讓她感到了恥辱。自己不是虛弱無助，需要被照顧、被同情，只能利用丈夫的憐憫才能留得住婚姻的可憐女人。

羅香齡在微信 裡提出了想要見一見李梅，她說，只見這一面，以後絕對不會再打擾她。李梅說，能不能讓她考慮一下。羅香齡說可以。

三天以後，李梅給她發來資訊：「這個星期天上午十點，咱們在鮮街口地鐵站 外面的咖啡 屋見面吧！我會穿米色的外套。」

那天羅香齡很認真地打扮了一下自己。臨出門前，她幾次三番地在鏡子裡檢查自己的妝容，不能顯得用力過猛，可也不能太蒼白無力，像個失敗者，畢竟輸人不輸陣。

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十點過五分的時候，李梅出現了。她的米色針織外套被搭在她的手臂上，露出皮膚的胳膊看起來光滑緊致。她的個子有一米七左右的樣子，整個人看起來素雅幹練，並沒有羅香齡想像中略帶妖氣的艷麗。

她一進咖啡屋，羅香齡就注意到了她，並在當下就確定，她一定就是李梅。羅香齡向她招了招手，臉上浮起一個淡淡的微笑。李梅也禮貌地笑了一下。然後她快步朝羅香齡走來，坐在她對面的位置上。

服務生過來問李梅要喝點什麼，李梅說，檸檬水就好。然後她像是解釋一樣地對羅香齡說：我現在正在試著戒掉咖啡。（五）