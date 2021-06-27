牛春嶺牛不停蹄地往北京 活動，不管什麼單位，只要能收了他，讓他在北京有立足之地就行。牛春嶺把自己發表的文章整理出來，這數量、這文采，豈是一般研究生可比的？附在自己的簡歷後面，比什麼花言巧語都有說服力。

牛春嶺說到做到，果然抽空去看了小沙。小沙已不再有剛下鄉時的激情，教課不上心，對學生也不大耐煩，不聽話就打手板。牛春嶺去時，小沙剛跟校長鬧意見，被學校停了課，見了他就抱怨，想回家。牛春嶺少不得勸解安慰一番，又去找校長做疏通工作。

研三班裡的事務少了很多，大概是系裡體諒他們各種辛苦。好幾位同學的工作落實了，沒落實的屬於挑三揀四，這山眼望那山高。牛春嶺在北京找到一個單位，算是事業單位，比上不足、比下有餘。

小沙不比小龔，小龔雖然脾氣倔，但是年齡大一點，懂事，知道照顧人，小沙卻要牛春嶺去照顧。照顧就照顧，他牛春嶺最後終於找到一個北京的小媳婦，做夢都要笑醒，照顧個人怕什麼。

他們這一屆屬於擴招，上兩屆的研究生加起來也沒他們這屆多。剛入學時他們班因人才濟濟，運動會上又在全校幾十個系拿到第三名，頗受老師們的稱讚，牛春嶺也十分自豪。到了研三，這個班卻逐漸沉寂了，數風流人物，還得看水煮蛋他們班。

畢業時，班裡連散夥飯都沒吃便各奔東西了。只有小崔一如既往地樂樂呵呵，每走一個人，就到火車站送一趟。牛春嶺在火車站感受良多，沒想到研究生三年，他一個朋友都沒交上。要不是找到小沙，他就一無所獲。

他去看小沙幾次沒白看，小沙已經答應回來就跟他結婚。（一七）