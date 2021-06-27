姨爹來自法蘭西（二）

王幼嘉／圖

可到夜裡遭罪了，人睏得東倒西歪，坐不住。索性學著別人樣子，鑽到座位底下躺著睡。

天濛濛亮的時候，我被一陣惡臭熏醒了，原來一隻臭腳杵在我臉上。不假思索扒拉開，過一會兒它又伸過來……我和臭腳的主人暗中掣肘，互相叫罵。等從椅子底下爬出來茬架時，兩人都愣了，我脫口而出：「二和尚，怎麼是你？」

「呵呵！廠裡派我去杭州出差，歸途逛逛姑蘇城，跟你丫多年沒見了。」

「二和尚」是綽號，比我長三歲，我和他弟弟是同學。當年我們院與隔壁的K院經常發生「戰事」，我們的友情經過「炮火」洗禮。他後來到陝北插隊，彼此失去聯繫，交談中我得知他招工到華山腳下的一家工廠。

他鄉遇故知格外親熱，我倆逛了虎丘、拙政園和獅子林……回來的路上「二和尚」說：「晚上我帶你去個好去處……」

這去處正是大名鼎鼎的「松鶴樓」，光從古香古色、斑駁陸離的牌匾，就能看出它的滄桑……店堂裡食客如雲，不想轍可叫不到菜。二和尚深諳時下的社會風氣，他殷勤地走上前給服務員耳後夾了一根菸，點的菜肴很快上來了。正宗的蘇幫菜：荷葉粉蒸肉、八寶飯……我最中意的是「松鼠鱖魚」，吃得我滿嘴流油，這是我吃過的最好的焦燒魚──外焦裡嫩、酸甜中和，入口綿長、回味無窮。

「二和尚」問我：「知道為什麼帶你來這兒吃飯嗎？說了可不許告訴我們院的。」吃人家嘴短，權當聽個熱鬧，我蠕動著腮幫子點點頭。

「我爸人特隨和，見人總笑呵呵的。有一回他去上海出差，在火車軟席裡認識個電影導演 ，正籌拍喜劇片《滿意不滿意》，緊鑼密鼓㎞物色演員。他見我爸是個大胖子，人挺喜興，活像個彌勒佛，就動員我爸客串群眾演員，飾演到『得月樓』（電影裡松鶴樓的化名）吃飯的胖顧客。一路上軟纏硬磨，可我爸畢竟是大學教授，講究師道尊嚴，人又好面子，哪能幹那營生，一口回絕了。

「電影公演時，我爸帶我去看，當銀幕出現松鼠鱖魚鏡頭時，我立馬來了個『巴甫洛夫條件反射』，哈喇子都淌出來了……我爸在黑暗中，頗為得意地跟我講了導演勸他做演員的事。我說：爸，你真傻！多好的由頭呀，既能白吃松鼠鱖魚，又能露臉。等我長大有了孩子，也領看電影，跟他說，瞧！那個長相富態的食客就是你爺爺。」「二和尚」講著、講著，突然打住了。

「你爸聽了準特高興，多有範呀！」我腆著一臉壞笑說。

「二和尚」瞥了一眼桌上的殘湯剩羹，立馬惱怒起來：「呸！我爸在黑暗中給了我個大耳貼子……你丫真夠孫子的，這麼快就把松鼠鱖魚掃光啦？」

2

「眼鏡」盯著我問：「諞完啦？」我點點頭。他不以為然地評論道：「你諞的事體好格求外（另類），山裡人沒這麼撇脫，生計都忙不過來哩，哪有閒工夫瞎走動。」接下來他略顯矜持地說：「額諞一哈，聽過別彈嫌。」

──兩個月前額下安康，到師範專科參加高考 的外語考試，上衣口袋裡裝著准考證和五元錢。從長途下來改乘市裡公交車，上面人擠得滿當當……到師範站下車時，額下意識地摸了把口袋──准考證和錢全莫地了（丟失）！額拔腿追車，車跑了。只覺得眼前一黑、克及蓋（膝蓋）一軟，跌坐在路邊樹底下……

過了老長工夫，聽見身旁有窸窣聲，絕望中的額頭都沒抬……感覺有樣東西在眼前晃──定睛一瞅，額地神！是准考證，一把抓了過來。順著瘦骨嶙峋的手、額看清一張鬍子拉碴的臉，表情藏（怪）得很。

「鬍子」說：「小兄弟，今後去人稠的地方，多長點心眼。好好考，別給莊稼人丟臉。這五元錢還給你，哥不著筋（不好），別怨俺。」說完，他大步流星地走了。額看著他的背影流下了熱淚……聽過老輩人打廣子（閒聊），舊時的盜賊恪守「盜亦有道」的行規，即便是賊，也得講氣節：「不偷窮人、不壞人前程。」額算開眼了。（二）