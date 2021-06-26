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萬鑫鑫的陶藝課（三七）

藍曉鹿

她想到該怎麼續了，她要讓麥先生搞出一個更大的麻煩，讓再怎麼了不起的麥夫人都無法原諒，比方說，上了波斯貓一樣的女人啊。她這一集就寫到這兒，至於那個麥夫人再怎樣依然藕斷絲連的，自己找理由、自己騙自己的原諒了麥先生，那就不是她能夠操心的了，反正她的作業只要續一集。

想出這個念頭時，無巧不巧就時針轉到了五點整，酒吧裡橘黃的營業燈替代了原本的白燈，好像朝四維的空間裡倒入了氣泡酒。

調酒師又過來了，這次沒添水，也沒說話，只朝放在桌上的大背包點點頭。

「啊，對不起，你們已經開始營業。我不該佔這麼大的位置。」

「不是。我想，妳的手機在震動吧。」

「謝謝你。」鑫鑫掏出放在背包上方夾層裡的手機，一眼就看到南方雪的名字。想到還欠著她「學生債」，不免心虛。但當著酒保的面，又不好意思不接電話。只好按了接聽鍵，把話機緊緊壓在耳朵上。

「嗨，我是南方雪。」

雪的聲音卻好像風吹竹林，呼啦啦一片地開心。

「什麼事這麼開心？是不是『海鮮』去了陶藝坊呀？」

「又沒有車子壞掉，他來做什麼！」

鑫鑫哈哈大笑。「要車子壞掉還不容易，把方向盤拆下來呀、把椅墊丟出去呀。再不，把車窗玻璃敲破，就說有一隻不知死活的鳥硬是要撞上來……隨便一招，還不就可以叫他過來了！」

說完，鑫鑫抬頭看著酒吧櫃檯後方的電視，猛然就看到了南方雪羞紅的臉。就像那天晚上她聽見鑫鑫邀「海鮮」一起吃雞酒時一樣，把整張臉都漲得紅透了。螢幕上的雪老師把手機拿遠了，彷彿不想聽見鑫鑫教唆的「壞招數」似的。鑫鑫看著，頓覺總是拘謹得好像六角結晶雪花片一樣的南方雪，其實也滿可愛的。（三七）

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