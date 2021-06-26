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台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

通行證（一六）

張幸

但真正遇上齷齪不堪的人、事，她倒什麼都不說了，全當這人、這事不存在。她憑什麼當他不存在？一個教室上課的同學，有她這樣傲慢的嗎？一花這個人，看人不順眼就把人當空氣，班上一半以上的人被她當成空氣了。怪不得她只能跟外系的、本科的孩子來往。

倒是理科生二花精闢地總結過，班裡有兩個人什麼事都做得出來：一個是一花、一個是四花，四花是無知者無畏，一花是我行我素，任別人說去吧！

一花把牛春嶺當空氣，牛春嶺又與小沙談上了戀愛，一花自然厭屋及烏，不肯再跟小沙來往，跟人說：要不然寫給小沙的信，回頭都落到牛春嶺手裡，沒得叫人惡心。

一花把牛春嶺當空氣，牛春嶺也把一花當空氣，誰怕誰。不過小沙卻不肯把一花當空氣，還很想念她，跟牛春嶺打電話，也不忘問一花的情況。牛春嶺沒法，只能找了一篇一花最近發表的文章，寄給小沙算是答覆。

研三開學一個月，班裡做了開題報告會，畢業班的氣氛隨著開題報告會緊張起來。尚沒發表文章的著急了，發表過文章的忙著寫畢業論文，每個人都開始著手找工作。

牛春嶺只為找工作發愁。小沙明年回來，要在本校讀三年碩士，但畢業後肯定是要回北京的。為了將來打算，牛春嶺的工作只能去北京找。

他原本對小沙的事也沒那麼篤定，暑假去了小沙家，見到她的父母，心裡有了底。小沙的爸當年從南方農村進京讀書，娶了小沙的媽，這個家本來就有招外來女婿的傳統。小沙的媽像一般小市民丈母娘一樣，對女婿百般挑剔，但看樣子是拗不過自己的閨女。（一六）

北京

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