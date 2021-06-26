姨爹來自法蘭西（一）

王幼嘉／圖

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想必旅行過的人都曾有類似的經歷──藉助車廂投下的昏暗燈光，伴隨機車金屬部件的撞擊聲和輪軌的摩擦聲，心不在焉地傾聽結識不久的乘客，講述人世間的遭遇……你或會驚詫地發現，對方貌似平淡的敘事，隱匿著樸素的人生哲理，讓你怦然心動；進而體味到對命運的眷顧和感恩，為單調的旅途平添了幾分意境和色彩。

大多數短暫的相遇並不會留下太多印記，殘存且模糊的交集很快就在腦海中湮沒了。只有極少數來自曠野阡陌、「各美其美」的珠璣，透過歲月的篩網，頑強地留駐你心底，隨著時間的推移愈加璀璨奪目──譬如一次萌生愛意卻無疾而終的邂逅、與多年失去聯繫的親友歡喜重逢、為一個外鄉人的坎坷命運相逐心生……

我有很多平淡無奇的旅行經歷，但有一次讓我惦念不忘──

那是七十年代末的一個夏天，我到徐州出差，準備由鄭州返回油田。在火車站排了一天的隊，到窗口只剩下無座的慢車票。想到隴海線隔三差五的「腸梗阻」，枯守在蒸籠般的招待所也不是個事，於是咬咬牙買了下來。

這趟慢車是由連雲港開往西安的，上車後景況令人沮喪──車廂裡人滿為患、空氣污濁、悶熱難耐，記得小說 裡常用沙丁魚罐頭形容這類情景。我穿過重重人障，尋覓了好幾節車廂──所到之處相差無幾，別說空座了，連站腳的地兒都不富裕。

我洩氣了，對期盼大打折扣，將手提包隨意塞進頂上的行李架，身子靠在硬座邊框上；一邊擦拭著臉上的汗水，一邊忍受著過往人流的摩肩擦背……

不知就這樣過去多少時辰，倏忽間有人拍了一下我的肩頭：「兄弟，站著多遭罪，到這裡來。」一位戴眼鏡的小夥子在身後笑咪咪地看著我。他眼鏡右側的鏡腿斷了，纏了根細繩套在耳根上；邊說邊挪動身子，勻出一道窄窄的坐席，我挨著他坐下來，嘴裡不住地道謝。

「眼鏡」努努嘴，探向裡側的一位乾瘦老頭：「這是額大人子（長輩），他瞅你怪遭捏（可憐），叫額喚你過來擠擠坐。」

這是位身穿黑粗布汗衫的老漢，瘦長臉上的膚色呈灰黃色，像一尊蒙塵的唐三彩。他衝我拘謹地笑笑，露出一口黑黑的齒牙。他下意識地撮撮牙花，算是和我打過招呼。

「眼鏡」好奇地問我從哪裡來、尋哪裡去？我告訴他：自己到蘇北出差，正要返回位於中原腹地的油田。「眼鏡」聽後一臉的羨慕：「原來你是公家人哩。」

我問他：「你們爺倆這是奔哪兒去？」

「眼鏡」說他是生產大隊的採購員，這是和姨爹到連雲港買化肥，已經訂完貨往回返。

「眼鏡」人很活泛，像這個狹小空間的主人，一會兒也不閒著──把我的提包挪到坐席上方，殷勤地遞給我一把蒲扇，又端過一杯水。我的心情受用多了，彷彿空氣中飄來絲絲涼風。

雙方熟絡後交談很隨意，我問「眼鏡」是哪裡人。聽到對自己家鄉感興趣，「眼鏡」喜形於色，衝我拿起搪來：「俗語說：『江南的才子山東的相，陝西的黃土埋皇上。』你猜額們是哪裡人？」

他這一問，還真叫我有點發矇，對方說話荒腔走板的，難以分辨。不過我有山東生活的經歷，可以排除對方的口音沒有齊魯腔調。論長相，兩人有北方人特徵，方口闊鼻、相貌粗獷；試著打問：「莫非是陝西人？」

「眼鏡」竟然點頭了：「安康地區平利縣，挨著湖北，生活在大巴山區的人有『南人北相』之說。」

「眼鏡」對我說：他們家鄉管聊天叫諞閒。接下來他提議：大家都是走南闖北的，講講各自旅途的事情乍樣？

我附和道：那敢情好。

諞個啥哩？「眼鏡」煞有介事地想了一會兒，定下調調：就講親力親為，不許胡謅八扯。

我謙讓著由他開頭，他笑笑說：槓猜（石頭剪刀布）決定最公平……自然我輸了，就擺活了一個──

有一年到杭州玩，返程途經蘇州，走的大運河水路。由於囊中羞澀，買的統艙票。從武林門碼頭上船後發現，艙裡亂哄哄的，便跑到船尾，兩腿搭在船幫上觀看兩岸景致，非常愜意。（一）