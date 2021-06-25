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台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

萬鑫鑫的陶藝課（三六）

藍曉鹿

鑫鑫看著在桌面上、倒掛的酒杯下，四處飛舞的抹布，想著好端端的幹麼要提前男友哪？弄得她心頭的前塵舊事又好一陣翻騰。「那你後悔結婚生子嗎？」

「當然不後悔啊，我賺到啦！妳們那裡有這麼一說嗎？生男孩的夫妻是丈夫不夠優秀，所以生出一個改良版的男人來替代。我一定太糟糕了，需要兩個更優秀的來替代我。」

鑫鑫很喜歡這樣的時光，小酒館開著非營業時間才會開的小白燈，好像這裡不是一家酒館，而是再平常不過的家居場所。穿著柔軟抹布、話著家常的男子，更叫她完全放鬆了心情。她看著螢幕，一時忍不住笑出聲來。

「在笑我？」

鑫鑫忙指著螢幕說：「沒有啦。我在聽麥瑟爾夫人說笑話哩。」那一幕是麥瑟爾半夜拋妻棄子與白癡甜小祕同居之後，麥夫人藉著酒氣，站上了煤氣燈咖啡屋的表演台，活靈活現地演出。

酒保遠遠瞄了一眼，手上也沒停下來。「妳喜歡那個劇嗎？」

「喜歡啊。我的作業是要找一個電視劇來寫一個續集。我只是不明白，這位了不起的麥夫人怎麼後來還和麥先生藕斷絲連的。那種男人，應該斷得乾乾淨淨才對。」

「咖啡，對吧？試一試愛爾蘭咖啡？保證妳靈感泉湧，原本想不明白的地方都會想明白的。」

愛爾蘭咖啡是含酒精的，鑫鑫之前就知道。在酒吧開門之前權充咖啡廳的這處空間裡，還有什麼飲品比一杯含酒精的咖啡更妥當的哪？

看到穩穩立在杯口堅挺如細雪堆積的奶泡，呼嚕呼嚕地進入喉中，鑫鑫的心情也被這些紮實的泡泡墊高了。（三六）

咖啡

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