海邊的故事（全文完）
「『顏料罐』，很浪漫啊！」
「真金、傻瓜的金子、顏料，都一樣。你為它瘋狂，你就是瘋子。無論我們追求什麼，只要我們追求，我們都是傻瓜。」肯尼平靜地說道，臉上露出微笑。
「是挺傻的。」納米說著，一發了會兒呆。「對了，我在幾塊大岩石上看到許多堆起來的小石頭。好像有個很喜歡堆石頭的人來過。
肯尼不說話。
「等等，是你堆的嗎？但你在博物館啊！」納米又問。
肯尼終於說：「當然不是我啦！我不覺得堆石頭有任何意義。在我看來，這種行為更像是人類對大自然的侵犯。」
「那這裡來過著迷於堆石頭的人，是不是強迫症啊！哈哈！」
「海灘上總有一些古怪的人。」
「這個人很癡迷哦！我至少在十個地方看到相同樣式的石堆。」
「人們可以對任何事癡迷啊！我曾經對考古學很癡迷。」
「曾經？現在不了？」
「現在不了，現在的我對任何事都沒有眷戀感。」
「真好。」
「生活發生在日子和日子之間。」
「音樂發生在音符和音符之間。」
「你是我的回聲。」
「你也是我的回聲。」
兩人邊走邊聊，直到黃昏，海灘必須對遊人關閉。
「太陽下山啦！」肯尼說。
「潮水漲高啦！」納米說。
他們開始走回博物館。
「感謝你的光臨，納米。」
「感謝你帶給我的VIP體驗，肯尼。我只付了一般門票哦！」
「哈哈！歡迎再次光臨。你還會再來嗎？」
「不知道。」納米注視著肯尼的眼睛時，看到的是一雙細心注視每塊岩石的眼睛，那雙眼睛對她來說很迷人。她說：「如果你邀請我，我會考慮的。」
「好，我這就邀請你。」肯尼說。（全文完）
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