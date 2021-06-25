海邊的故事（全文完）

「『顏料罐』，很浪漫啊！」

「真金、傻瓜的金子、顏料，都一樣。你為它瘋狂，你就是瘋子。無論我們追求什麼，只要我們追求，我們都是傻瓜。」肯尼平靜地說道，臉上露出微笑。

「是挺傻的。」納米說著，一發了會兒呆。「對了，我在幾塊大岩石上看到許多堆起來的小石頭。好像有個很喜歡堆石頭的人來過。

肯尼不說話。

「等等，是你堆的嗎？但你在博物館 啊！」納米又問。

肯尼終於說：「當然不是我啦！我不覺得堆石頭有任何意義。在我看來，這種行為更像是人類對大自然的侵犯。」

「那這裡來過著迷於堆石頭的人，是不是強迫症啊！哈哈！」

「海灘上總有一些古怪的人。」

「這個人很癡迷哦！我至少在十個地方看到相同樣式的石堆。」

「人們可以對任何事癡迷啊！我曾經對考古學很癡迷。」

「曾經？現在不了？」

「現在不了，現在的我對任何事都沒有眷戀感。」

「真好。」

「生活發生在日子和日子之間。」

「音樂發生在音符和音符之間。」

「你是我的回聲。」

「你也是我的回聲。」

兩人邊走邊聊，直到黃昏，海灘必須對遊人關閉。

「太陽下山啦！」肯尼說。

「潮水漲高啦！」納米說。

他們開始走回博物館。

「感謝你的光臨，納米。」

「感謝你帶給我的VIP體驗，肯尼。我只付了一般門票哦！」

「哈哈！歡迎再次光臨。你還會再來嗎？」

「不知道。」納米注視著肯尼的眼睛時，看到的是一雙細心注視每塊岩石的眼睛，那雙眼睛對她來說很迷人。她說：「如果你邀請我，我會考 慮的。」

「好，我這就邀請你。」肯尼說。（全文完）