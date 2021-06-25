一杯咖啡的時間（三）

阿普航空／圖

齊美芳和她老公為了給孩子輔導作業鬧得雞飛狗跳的時候，她和老丁頭靠頭地在電影院 裡看午夜電影。齊美芳胸部下垂、肚皮鬆垮，臉上長斑、長皺紋的時候，她的身形和皮膚卻和結婚前沒有太大的差別。更重要的是，小丁變成了老丁，他們卻依然愛得深沉。

十年過去了二十年過去了，眼看著三十年就要過去了。愛依舊在，老丁卻沒了。車禍發生得很突然，她趕去醫院的時候，老丁已經嚥了氣。急救的醫生說，人在路上就不行了。猛烈的撞擊讓他顱內出血，當場昏迷，在昏迷裡離世，一句遺言也沒有留下。

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微信 的提示音響了，羅香齡打開一看，是她發來的，說剛送完孩子去芭蕾舞學校，現在堵在了路上，她會盡量按時趕到。如果自己遲到了，希望她能原諒。

這是個有禮貌、有教養的女人。羅香齡想。她放下手機 。想起了自己第一次看到那個女人照片時的情景。那是在老丁去世後的第三個月了。

老丁走了以後，羅香齡一度以為自己會撐不下去。可哭夠了、睡醒了，飯還是要吃的。紅燒牛肉香，清蒸鯽魚鮮，麻婆豆腐最下飯。她逼著自己老老實實地做飯、吃飯。以前都是她切菜、老丁掌勺，現在，一切都得自己來。不會做，就跟著網上的菜譜學。

別人來看她，變著法地說話寬慰她，說他們倆的愛情太偉大了，讓神仙也嫉妒，所以神仙就把老丁收走了。羅香齡安靜地聽完，然後說：我好著呢。後來，她規律的生活讓自己的氣色越來越好，別人看她真的挺好，漸漸的，就不再來了。

事情就是這麼怪。老丁在的時候，他們倆總是一起看電視，老丁要在客廳裡練毛筆字，也鬧著讓她陪在身邊。她有很多自己想看的書，總是沒有時間看完，為此她還經常嬌嗔地抱怨。而現在她是真正的一個人了，有了大把的時間可以看完書架上的存書，或者心願單裡沒有看完的電影，可現在卻沒有意思了。她在家裡待不住，她想要出來走走。公園、商場、戲園子，看看人，生龍活虎的、有血有肉的人。這人世間是多麼好的地方，可這個地方已經沒有了老丁。她從隨身的包裡，找出提前準備好的墨鏡戴上，不讓路人發現自己眼角汩汩而出的眼淚。

就這樣過了三個月。

三個月以後，她才想到要把老丁留下來的東西整理、整理。衣服雜物都收到了箱子裡保存好，給自己留個念想。手機號也去註銷了。他出事的時候，手機就帶在身上，車把老丁撞倒的時候，手機被甩了出去，但也只是把螢幕摔出了一道裂痕。充好電再打開，還是能用的。老丁的手機密碼是她的生日。她的手機密碼是老丁的生日。他們從來不看對方的手機。他們對於彼此沒有任何祕密，她以為。

後來她才覺得，這也許是冥冥之中的安排，如果老丁沒死，她永遠也不會想到要去看看老丁的手機，翻翻他的微信來睹物思人。如果車禍裡手機被車輪碾碎，再也用不了，那她也無法開啟那個祕密。

她永遠也不會忘記那個晚上。她一條一條地翻著老丁的微信，他發出的、他收到的。一遍一遍印證著他是個靠得住的領導、值得信賴的朋友、忠貞不渝的愛人。感慨的淚水順著眼角落下，她用手去擦，沾著淚水的指尖一滑，點到了「通訊錄」裡「新的朋友」那一欄。裡面有不少以前添加好友的記錄，看微信名稱，基本上都是工作上有來往的人。只有一個用戶名為「草莓酸奶」的，頭像是一個年輕女人的側影，看起來也就二十七、八歲的樣子。她和老丁並沒有成為微信朋友，她的微信用戶名後面的狀態是「等待驗證」。應該是老丁申請了要加她的微信，可她那裡還沒有通過他的好友申請。

羅香齡點了一下「草莓酸奶」的頭像，手機上出現了她簡單的個人資料，地區就在羅香齡所在的G城。頭像下面還有幾行老丁和她的對話。字挺小，羅香齡瞇起眼睛緊緊地盯著那幾行字。一絲寒意從她的背後升了起來，心卻越沉越低。她把那幾行字看了一遍又一遍，直到她幾乎就快要認不出那些漢字來。

「小梅，孩子好嗎？我想見你。」

「丁啟泰，你還是不要對我這麼關心。孩子好不好，跟你有什麼關係？」

「怎麼沒有關係？那孩子怎麼說也流著我的血。」

手機幾乎就要從羅香齡的手裡滑落。「孩子好嗎」、「我想見你」、「流著我的血」這些字，就像一把把銳利的刀子一樣飛向她。她的頭被這些刀戳出來了一個窟窿，意識流了出來。她腦袋空空，不知道過了多久，她再次清醒過來的時候，她發現自己倒在沙發裡，滿臉淚水，手裡依然握著老丁的手機。

她坐起來，再次打開那個女人的微信，她緊緊盯著那女人的照片。

她做了有史以來最長也最難的一次思想鬥爭。放下手機、毀了手機、扔掉手機，當作自己什麼也不知道，那老丁在她的心裡，就依然還是那個完美無缺的丈夫。自己的婚姻、自己的愛情，也依然是如此高潔、如此珍貴。但是，她不可能挽回時間，看到的東西無法當作看不到。她愛老丁，一直愛、依然愛，她想要愛老丁的一切、了解老丁的一切。即使是他不堪的一面。（三）