「關於生命和生活。」

「哦！其實生命和生活都是輕飄飄的。」

「你真有意思！」

「你覺得我有意思，就有意思囉！」

「今天我在沙灘上散步時，看著浪潮和裸露在外的岩石，想到一件事。我們永遠看不到時間，我們所看到的只是時間的痕跡。」

「可以這麼說，但是我們看到的實際上是我們對時間的看法。」

「我不明白。」

「時間的存在取決於我們的觀測和觀點。它並不真的在那裡。」

「那這些看得見的東西呢？它們是在的呀！它們的變化不是因為時間嗎？」

「我們眼前這些不同的現象並不構成時間。時間對於我們的真實性，只是我們對這些現象的理解，以及我們如何看待現象和時間之間的關係。」

「聽一個考古學家這麼說，有點好玩。」

「也許吧！但是我對考古學研究得越多，對時間的信任就越少。但這並不影響我享受我的工作。」

「享受不需要時間。享受的時候會忘記時間。」

「你說得很對。你其實也懷疑時間的存在，是吧？」

肯尼和納米的眼神相遇的那一刻，時間消失了。

肯尼轉過頭，目光落在面前的鵝卵石上。他說：「你聽說過『傻瓜的金子』嗎？它其實是黃鐵礦，但是看起來很像金子。從前阿拉斯加淘金熱的時候，很多人把黃鐵礦當成金子了！在這個海灘上，有一些顏色很暗的石塊，其實是氧化的黃鐵礦。比較有意思的是裡面包著泥的石頭。地下水附帶的鐵鏽和沙粒黏在一起，在黏土周圍形成一層外殼，把黏土包了起來。有人在海灘上發現了一些空心的碎石頭，稱它們為『顏料罐』，因為它們看起來像是用來儲存顏料的，而顏料則被海浪沖走了。」（八）