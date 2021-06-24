一杯咖啡的時間（二）

阿普航空／圖

別人都相信他們有什麼難言之隱。為此她娘家大嫂去中醫館裡，拿了些據說是宮廷祕方的草藥塞給她。她的媽甚至去了廟裡，拜了送子觀音。

她說過的：我和老丁不想要孩子，就想我們兩個人過日子。第一次說出這話是結婚後的第一年。人人都盯著她的肚子看，希望它快點鼓起來。明年的這個時候，家裡能充滿嬰兒的啼哭、奶瓶和尿片。

老丁陪她回娘家。她被自己的媽拉到裡屋說悄悄話的時候，她第一次說了出來。她媽不信，像是聽到了什麼不吉利的話一樣，雙手合十對虛無的神明拜一拜，嘴裡念咒一樣地說：童言無忌、童言無忌。老丁那個時候還是小丁，他陪著自己的老丈人老羅在外屋下棋。對於裡屋丈母娘的拷問毫不知情。

羅香齡的媽說：你聽你說的什麼話，老丁家裡就他一個兒子，怎麼可能不生孩子？恐怕生下是女兒，親家母還要不樂意的。最好一下就來個兒子，省得你還要再遭罪。她又問：是不是小丁有什麼毛病，所以才故意讓你這樣說的？有什麼事你可別瞞著家裡。

羅香齡說：沒有，哪有，我們倆好著呢！

小倆口在家吃了頓飯。臨走的時候，羅香齡的媽讓羅香齡拎回去了一籃子土雞蛋 ，說是吃了補身子。

羅香齡不知道老丁那頭，是怎麼跟他自己的爹媽解釋的，但肯定沒少費口舌。結婚頭三年，每年的春節他們都回老丁父母那過，到了初三的時候才回娘家。羅香齡可以感到公婆對她的態度越來越冷。洗碗的時候，她沒話找話說，可被婆婆三言兩語就給打發了。婆婆故意當著她的面，給老丁妹妹家的孩子封了一個超大的紅包。也不知道是不是提前串通好的，老丁的妹妹讓孩子給老太太磕頭，又說，只是外孫子都給這麼多，要是嫡孫豈不是得翻倍。

字字帶刀、句句帶刺，全都射向羅香齡的方向。那年沒到初三，她就自己回了娘家，留下老丁面對槍火。老丁和家裡吵了一架，回來的時候說：以後咱春節都出去旅遊，不回家了。

後來他們在每年的春節，果真都出去旅遊了。大年夜的火車上，人已經沒有一個禮拜以前那麼多了。

別人都是趕在初一前回家，他們卻是離開家。別人在家看春節聯歡晚會的時候，他們倆在綠皮車廂裡，跟著趕路的陌生旅客們一起大聲唱歌。老丁喜歡照相，每到一地，他們倆都要拍照。洗出來的照片被她壓在辦公室寫字檯的玻璃板下。單位的人都羨慕她，說：羅姊，您和您愛人的感情真好。

這句話中聽，是在明面上說給她聽的。可背地裡的議論，她也不是不知道。比她晚結婚五年的小趙，孩子都要上幼稚園了。他們倆這一對只羨鴛鴦不羨仙的璧人，到底是怎麼搞的？

其實那個時候，雙方的父母已經不怎麼催了。三十歲對於女人來說是個坎，羅香齡已經過了這個坎好幾年了。那個時候她不怎麼回娘家，和婆家的人也沒有什麼來往。她的生活裡，只有老丁，老丁的生活裡，也只有她。他們一起出門上班，回家一起做飯吃飯，一起去大樹咖啡 館裡喝咖啡，一起睡覺，一起旅行。兩個人總是有說不完的話。

心情低潮的時候，她也會哭。老丁抱著她問：你想要孩子了嗎？如果你想，咱們就生一個。她縮在老丁的懷裡搖搖頭。

她的小姨就是生孩子難產死的。死的那天她也去了醫院，一輩子也忘不了那個血腥味。看別人家的孩子，小的時候，是挺好玩的。可小人要吃喝拉撒、要上學，要輔導作業、開家長會，要學特長、進重點班，要考大學。畢業以後要找工作，找好了工作要找對象，結婚了以後，過幾年再弄出來一個新的小人，一切就得再來一遍。更別提各種病啊災啊的，只是順順當當來一遍，大人就得送進去半條命。看看齊美芳，結婚前多麼水靈，現在兒子還沒上中學，齊美芳就老了多少。羅香齡光是想想，就要窒息。

當年和老丁確定關係以前，羅香齡就明確地說過自己不想生孩子。以前她的這句話嚇走過好幾個相親對象。後來的相親裡，她也不想浪費雙方的時間，見面第一次，她就會明確地提出來。有一個男人像是孫悟空火眼金睛掃描怪物一樣，把她從頭到尾看了一遍，然後什麼也沒說，站起來走了。

本來她對老丁也沒抱什麼希望的，可話卻是老丁先說的。他說：我不是很喜歡孩子。我覺得有了孩子的愛情，就變成了親情。一個是孩子他爸，一個是孩子他媽，失去本來的自我了。羅香齡眼睛亮了。她本來已經做好了當一輩子老姑娘的打算，可老天爺還是開了眼，給她送來了那個最適合她的男人。

結婚將近十年的時候，她才在一本雜誌上看到了「頂客一族」這個說法。雜誌上說有不少西方人就選擇做頂客一族。一輩子瀟瀟灑灑、無牽無掛。

這樣的說法讓她很喜歡。別人都說她自私，為了不負責任，寧可讓老丁家絕後。可只對自己負責的人生有什麼不好？他們不懂，她也不再解釋。

可肉眼可見的好處也是有的。遠的不說，就說她和齊美芳。齊美芳不捨得吃的東西她可以吃、不捨得買的衣服她可以買兩身。（二）