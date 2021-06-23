萬鑫鑫的陶藝課（三四）

等地瓜的焦香和著牛尾雜蔬湯的香味瀰滿在屋裡的時候，南方雪也把倒錐形的巫器燒好了。打開爐門來，只見一對上豐下尖的紡錘形巫器頭朝下倒置著，通身是藍花楹的透明藍紫色，下方較寬的收口此時位在最下側約半寸寬。頸圍凸起處有一圈同色同質的垂淚狀突起點綴，口徑最寬的地方是滾圓的珠狀裝飾，從上方錐形的頂點，散出三片蕨類的葉片經脈。整體看去素美卻靈透，加上牛尾雜蔬湯升騰出的白濛濛蒸氣，一時之間陶藝坊裡仙氣繚繞，似夢還真。

4 亦父亦母亦神仙

先是撞了車，之後又陪美岱去陶藝坊，也不過兩周的時間，未完成的功課就堆成了山。無奈現在又缺了一個幫忙改英文文法的，更叫所有作業都加了倍。想到回去租屋處，隔壁多半又是非常吵鬧，於是這個周四的下午，鑫鑫決定趁著小酒館人潮尚未湧現的時候，從學校直接去了故事小館，先配著小酒寫點作業。

到達酒館的時候，一扇木門緊閉著。再抬頭，發現苜蓿形的彩燈也還沒點亮起來。原來去得太早了，四點都還沒到，酒館要五點才開門。鑫鑫原本想要轉身離開了，卻發現乾燥得裂紋密布的門板上，畫著綠色沙漠仙人掌的油漆也斑駁裂開了。若沒發現是油漆裂開了，倒會誤以為是仙人掌裂開了，卻依然在頭頂開出艷黃的花。這時，木門打開了一條縫，一個熟面孔的酒保探出上半身，招手叫鑫鑫進去。

酒保身上穿著一件淺橘色的棉T，叫她有些意外。因為印象中，這家店裡的酒保都一律穿著小方領的深色襯衫。（三四）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（三三）