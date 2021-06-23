我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56%成人 完全接種疫苗

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

通行證（一三）

張幸

要硬碰硬地考研，對小沙實在是一樁難事。

好巧不巧剛開始複習，小沙聽說學校有「支教保研」的名額，如獲至寶，立即去系裡填表申請，轉頭告訴了一花。不料一花並不贊成，說北大不好說，本地的學校不管本校還是省立，努一把力也就考上了。何必浪費一年時間支教，你又不是真有愛心，支援貧困地區的教育事業。

小沙支吾著沒說出個四六，但以後再跟一花去圖書館，就不看考研資料，而是看起了小說。一花指著她說：「你就是一個懶。」

跟牛春嶺來往後沒多久，小沙「支教保研」的申請批下來，只等秋天去寧夏當老師，明年高枕無憂地回本校讀研，因而，人也輕鬆起來。同班同學聯繫出國、到外地實習、去南方找工作，各忙各的，她倒真閒得發慌。有牛春嶺陪著，正中下懷。

牛春嶺從小沙嘴裡得知，上學期一花從他那兒要去的電影票，自己沒去看，轉手送給了小沙，小沙曾和他近在咫尺看了那一場電影。牛春嶺不由心裡感嘆：這都是緣分啊緣分！

牛春嶺慢慢也知道，一花與小沙曾好到什麼程度。一花中午不想吃飯，回宿舍睡覺，小沙買了餃子給她送去；小沙分得同學的生日蛋糕，趕在晚上十一點熄燈前，端到一花的床上兩人共用；元宵節小沙去一花家過節吃湯圓，班裡可沒人去過一花家……牛春嶺想起剛入校時他幾次開玩笑說要去一花家玩，都沒結果。她卻把外系一個小本科生帶到家裡，不免忿然。虧得他對一花還不錯，一花卻從沒把他當成朋友。

這一天吃過中飯，牛春嶺跟小沙沿著校道回宿舍。有廠家到學校來擺攤促銷，在圖書館背後的丁字路口上。（一三）

➤➤➤通行證（一二）

電影 圖書館 教育

上一則

台灣繪本「樹上的魚」 在中歐斯洛伐克及捷克上市

下一則

回信給菩薩

延伸閱讀

Doraville公立圖書館增華文書籍典藏 14箱逾600新書上架 多國語言童書、小說應有盡有

Doraville公立圖書館增華文書籍典藏 14箱逾600新書上架 多國語言童書、小說應有盡有
內蒙古文旅廳副廳長 圖書館自縊亡

內蒙古文旅廳副廳長 圖書館自縊亡
台灣疫情升溫 新加坡要求入境旅客隔離21天

台灣疫情升溫 新加坡要求入境旅客隔離21天
金山華埠圖書館5/17重啟 民眾可待1小時

金山華埠圖書館5/17重啟 民眾可待1小時

熱門新聞

來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02
新冠病毒徹底改變了人類的生活，昔日遊客如織的羅馬許願池噴泉，空不見人影。攝於2020年3月24日。（路透社）

卡里科的救贖（下）

2021-06-16 03:02

卡里科的救贖（中）

2021-06-15 03:02
朱全斌承接下外婆、母親留下的「粉蒸豆腐」，讓餐桌更有人情味。(攝影／李政龍)

填補喪妻後的孤獨 朱全斌攜「酒肉朋友」嘗人生百味

2021-06-22 07:00
故宮將北宋著名書法家黃庭堅的作品《致立之承奉》，翻譯成白話文，引起網友議論。（取材自＠國立故宮博物院南部院區」臉書）

故宮白話翻譯黃庭堅草書 網笑：廢文變名品

2021-06-19 00:45
Hanna Chen／圖

沒有父親

2021-06-19 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥