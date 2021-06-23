要硬碰硬地考研，對小沙實在是一樁難事。

好巧不巧剛開始複習，小沙聽說學校有「支教保研」的名額，如獲至寶，立即去系裡填表申請，轉頭告訴了一花。不料一花並不贊成，說北大不好說，本地的學校不管本校還是省立，努一把力也就考上了。何必浪費一年時間支教，你又不是真有愛心，支援貧困地區的教育 事業。

小沙支吾著沒說出個四六，但以後再跟一花去圖書館 ，就不看考研資料，而是看起了小說。一花指著她說：「你就是一個懶。」

跟牛春嶺來往後沒多久，小沙「支教保研」的申請批下來，只等秋天去寧夏當老師，明年高枕無憂地回本校讀研，因而，人也輕鬆起來。同班同學聯繫出國、到外地實習、去南方找工作，各忙各的，她倒真閒得發慌。有牛春嶺陪著，正中下懷。

牛春嶺從小沙嘴裡得知，上學期一花從他那兒要去的電影 票，自己沒去看，轉手送給了小沙，小沙曾和他近在咫尺看了那一場電影。牛春嶺不由心裡感嘆：這都是緣分啊緣分！

牛春嶺慢慢也知道，一花與小沙曾好到什麼程度。一花中午不想吃飯，回宿舍睡覺，小沙買了餃子給她送去；小沙分得同學的生日蛋糕，趕在晚上十一點熄燈前，端到一花的床上兩人共用；元宵節小沙去一花家過節吃湯圓，班裡可沒人去過一花家……牛春嶺想起剛入校時他幾次開玩笑說要去一花家玩，都沒結果。她卻把外系一個小本科生帶到家裡，不免忿然。虧得他對一花還不錯，一花卻從沒把他當成朋友。

這一天吃過中飯，牛春嶺跟小沙沿著校道回宿舍。有廠家到學校來擺攤促銷，在圖書館背後的丁字路口上。（一三）

➤➤➤通行證（一二）